Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,36 57,81 EUR Нал. 68,03 67,34 USD Бирж. 58,10 +0,25 EUR Бирж. 67,59 +0,19 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5879,65 -10,33 ММВБ 2055,70 +0,44% РТС 1114,56 -0,32% Brent 59,26 -0,37% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7514,31 +0,37%
Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2»
Лента новостей
Установлен новый рекорд стоимости наручных часов 11:30, Стиль В Свердловской области товарный поезд столкнулся с автомобилем 11:25, Общество Удобрения с доставкой: началась международная экспансия производителей РФ 11:08, Партнерский материал США рассекретили доклад ЦРУ о контактах убийцы Кеннеди с «агентом КГБ» 11:06, Политика МВД возбудило дело из-за мошенничества подрядчика московского паркинга 11:05, Общество СК попросил суд отправить Апфельбаум под домашний арест 11:01, Общество Россия начала изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО по химатакам в Сирии 11:00, Политика Медведев поручил подготовить передачу Жириновскому гостиницы РАН 10:59, Политика Российский хоккеист повторил клубный рекорд в НХЛ 10:54, Спорт Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2» 10:52, Политика Игровые доходы Mail.Ru Group за рубежом впервые превысили российские 10:44, Технологии и медиа Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях 10:20, Общество Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного за коррупцию 09:54, Общество Следовавший из Перми в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета 09:53, Общество Отдать свой голос Собчак сочли возможным 9% россиян 09:45, Политика Mail.Ru Group в третий раз за год повысила прогноз по выручке 09:38, Технологии и медиа Foreign Policy узнал о ликвидации отвечавшего за санкции аппарата Госдепа 09:10, Политика Особый подход: что такое истинная забота о клиентах 09:10, РБК и Промсвязьбанк СМИ узнали об идее обязательного страхования киберрисков с 2020 года 08:59, Экономика Дуров заявил о «беспрецедентности» штрафа Telegram в России 08:53, Технологии и медиа Папа римский похвалил российского космонавта во время видеомоста с МКС 08:12, Общество Куба назвала «акустическую атаку» на посольство США «стрекотом сверчков» 07:36, Политика В США рассекретили документы о реакции СССР на убийство Кеннеди 06:53, Политика Мантуров назвал «неблагодарным» делом заботу об ответных санкциях к США 06:05, Политика Назарбаев подписал указ о переходе Казахстана на латиницу 06:01, Политика На Курилы прибыла вторая японская делегация бизнесменов 05:26, Бизнес ЦБ предупредил о риске увеличения дыры в капитале «Югры» до 135 млрд руб. 05:20, Экономика В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев на яхте американок 04:31, Общество
Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2»
Политика, 10:52
0
Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2»
Власти Сахалинской области добились изменения позиции федеральных властей по распределению доходов от СРП-проекта «Сахалин-2». В следующем году центр компенсирует региону 50% изъятых доходов субсидиями
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Сахалинской области договорились с федеральным центром о компенсации региону части доходов от СРП-проекта «Сахалин-2», которые по предложению Минфина будут изъяты в пользу федерального бюджета, следует из протокола прошедшего в четверг, 26 октября, совещания у зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Подлинность документа РБК подтвердил источник, знакомый с результатами совещания.

Ранее бюджет Сахалинской области получал 75% доходов от налога на прибыль проекта «Сахалин-2», оставшиеся 25% уходили в федеральный бюджет. Минфин предложил зеркальную схему, увеличив федеральную долю до 75%.

В ходе совещания, в котором принимали участие Трутнев, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, в частности, обсуждалась проблема недополучения Сахалинской областью доходов от СРП «Сахалин-2», которая приводит к появлению выпадающих доходов регионального бюджета, рассказал источник РБК.

По итогам совещания решение об изъятии нефтегазовых доходов «Сахалина-2» в федеральный бюджет осталось в силе. Но Минфину поручили для обеспечения сбалансированности бюджета Сахалинской области в 2018 году выделить бюджету региона субсидии в объеме «не более 50% от суммы изъятия» доходов от налогов с «Сахалина-2», говорится в протоколе. Субсидии будут направлены на финансирование «переходящих проектов капитального строительства и социально значимых текущих расходов». По словам источника РБК, регион сможет рассчитывать на выплаты в объеме до 18 млрд руб. По его словам, с 2019 года формула будет предполагать равное распределение доходов от СРП «Сахалин-2» между регионом и федеральным центром.

«На 2018 год часть денег возвращается в виде субсидий. На 2019 год формула будет 50 на 50 между регионом и центром по распределению прибыли от налогов по СРП «Сахалин-2», — говорит источник РБК.

Правительству области поручено составить перечень объектов и мероприятия, которые будут субсидироваться федеральными властями. «Деньги должны были пойти на капитальное строительство и социально значимые проекты. В 2018-м их хватит, чтобы, затянув пояса, выполнить все обязательства и планы. Ничего резать не придется», — подтверждает источник РБК, близкий к региональной администрации.

Согласно действующему законодательству в региональный бюджет от налога на прибыль от СРП «Сахалин-2» поступает 75% доходов, оставшиеся 25% — в федеральный бюджет. Но Минфин в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы предложил на следующие три года поменять схему: оставить Сахалину 25% доходов от налога на прибыль, а в федеральный бюджет зачислять 75%. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, который был внесен в Госдуму 29 сентября, перераспределяемые от Сахалина федеральному бюджету доходы должны были составить в 2018 году 33,72 млрд руб., в 2019 году — 17,75 млрд и в 2020 году — 16,93 млрд. Предложение было одобрено правительством. Перераспределенные средства власти намеревались потратить на развитие Дальнего Востока. Как писал РБК, по такой схеме за последующие три года федеральный бюджет мог получить 68,4 млрд руб.

Сахалинская областная дума дала отрицательный отзыв на проект федерального бюджета. В областной думе заявляли, что при изменении доходов Сахалин будет вынужден отказаться от строительства школ, больниц, жилья и выплат ряду льготников. Местных депутатов поддержали некоторые депутаты Госдумы, направившие письмо спикеру Вячеславу Володину. Он в свою очередь заявил, что решение о перераспределении доходов от СРП «Сахалин-2» было принято без согласования с регионом.

По словам источника РБК, губернатор Сахалина встречался с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которые высказали мнение, что изменение параметров регионального бюджета может ухудшить условия жизни в области.

Как писал РБК, 13 октября вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину доработать поправку в Бюджетный кодекс, которая касается изъятия у бюджета Сахалина 50% доходов от налога на прибыль по СРП «Сахалин-2». В четверг вечером в аппарате Козака РБК не прокомментировали новую схему перераспределения доходов от «Сахалина-2». В пятницу, 27 октября, представитель Минфина перенаправил вопрос РБК в правительство, представитель Трутнева сказал, что предоставит комментарий по Сахалину позднее.​​

Авторы: Павел Казарновский, Петр Канаев, Тимофей Дзядко.
Теги: Минфин , «Сахалин-2»
Главное
Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» решили отложить их объединение Финансы
Материалы по теме
Другим нужнее: власти отберут у Сахалина почти четверть доходов Бизнес
Центр поменял приоритеты: Сахалин отдаст более 68 млрд руб. за три года Экономика
Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку