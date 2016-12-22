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Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора
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Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора
Политика, 17:06
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Крупнейший строительный холдинг Минобороны сменит гендиректора
У крупнейшей строительной компании Минобороны — «Оборонстроя» — сменится руководитель. Гражданского служащего Алексея Полещука, близкого к замглавы ведомства Тимуру Иванову, сменит генерал-майор запаса Леонид Шевченко
Фото: guov.ru

За стройку ответит генерал

У компании «Оборонстрой» и принадлежащего ей предприятия «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) сменится руководитель: гендиректор этих структур Алексей Полещук написал заявление об увольнении «по собственному желанию», сообщил РБК источник, знакомый с Полещуком, и подтвердил источник в Минобороны. Оба предприятия в статусе временно исполняющего должность директора в ближайшее время возглавит генерал-майор запаса Леонид Шевченко, утверждают собеседники РБК.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию. В пресс-службе «Оборонстроя» и ГУОВ сообщили РБК, что Полещук занимает пост гендиректора акционерных обществ ГУОВ и «Оборонстрой». На вопрос о планирующемся увольнении Полещука в пресс-службе не ответили.

Что такое «Оборонстрой»​

Компания объединяет 21 предприятие, среди которых числятся «Мальтинский военный лесхоз», «Оборонлогистика» и ГУОВ. 100% акций «Оборонстроя» принадлежат холдингу Минобороны «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). «Оборонстрой», как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса», убыточен. По итогам 2016 года его выручка составила 823 млн руб., а чистый убыток — 3,3 млрд руб.

ГУОВ занимается строительством жилья для военных, культурных, спортивных и других объектов для Минобороны, сказано на сайте предприятия. Среди основных проектов ГУОВ — строительство подмосковного парка «Патриот» и Севастопольского президентского кадетского училища. Предприятие было зарегистрировано в июле 2009 года. По итогам 2016 года его выручка составляла 61, 9 млрд руб., а чистая прибыль — 84 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 100% акций предприятия принадлежат компании «Оборонстрой».

Другая команда

Сейчас строительное направление в Минобороны курирует замглавы ведомства Тимур Иванов. Он также руководит планированием закупок товаров по гособоронзаказу, контролирует медицинское обеспечение в Вооруженных силах и следит за реализацией накопительно-ипотечного жилищного обеспечения военнослужащих, сказано на сайте Минобороны.

38-летний кандидат экономических наук выходец из Иркутской области Алексей Полещук считается «человеком Иванова», отмечают собеседники РБК. В частности, с 2009 по 2012 годы Иванов возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, а Полещук с 2010 по 2012 годы был его заместителем. В 2012 году, они ушли работать во властные структуры Подмосковья, в то время регион возглавлял Сергей Шойгу, который сейчас занимает пост министра обороны. Иванов стал заместителем Шойгу в правительстве Московской области, а Полещук — заместителем гендиректора ГБУ Московской области «Центр тарифно-экспертного обеспечения». В 2013 году Иванов и Полещук вместе ушли работать в Минобороны — Иванов стал гендиректором «Оборонстроя» и параллельно возглавил ГУОВ, а Полещук был назначен его заместителем на обеих должностях. В 2016 году Иванова повысили до замминистра обороны, а гендиректором «Оборонстроя» и ГУОВ стал Полещук.

Уход Полещука связан с нерешенными проблемами «Оборонстроя», отмечает источник РБК: помимо того, что компания убыточна, у нее образовался многомиллиардный долг перед подрядчиками.

Теперь строительные структуры возглавит человек, близкий к первому замминистра Руслану Цаликову​​, отмечает собеседник РБК.

О сменщике Полещука — генерал-майоре запаса Леониде Шевченко — известно, что в 1979 году он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище имени С.М.Кирова. Какое-то время он был заместителем начальника Военной академии войсковой ПВО российских Вооруженных сил, но сколько занимал эту должность, неизвестно. После ухода с военной службы Шевченко занимал административные должности: в частности, в последнее время работал заместителем гендиректора ГУОВ.

Смена гендиректора в строительных структурах, входящих в «Гарнизон», проходит на фоне смены руководства в самом холдинге. В понедельник, 21 сентября, стало известно, что вместо Ларисы Левиной, которая, как и Полещук, считается членом команды Тимура Иванова, временно исполняющим обязанности директора «Гарнизона» стал Юрий Царикаев, которого источники РБК называют членом команды Руслана Цаликова.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , «Оборонсервис» , «Оборонстрой» , «Гарнизон» , ОАО «Главное управление обустройства войск» ...
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