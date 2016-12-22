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Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
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Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
Политика, 19:42
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Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
Иерусалим может полностью прекратить финансирование Организации объединенных наций (ООН), если мандат миротворческой миссии в Ливане не будет изменен. За минувший год страна уже урезала объем взносов в шесть раз
Генеральная Ассамблея ООН (Фото: Mike Segar / Reuters)

Замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что Иерусалим «больше не намерен терпеть антиизраильскую предвзятость» в ООН, эту позицию власти страны донесут до ведома генсека организации Антониу Гутерриша во время его визита в страну. Если ситуация не изменится, передает Times of Israel, государство может прекратить финансирование международной организации, добавила замглавы израильского МИДа.

Такое заявление прозвучало на брифинге для журналистов. По словам Хотовели, на переговорах с Гутерришем будет поднято два основных вопроса: «антиизраильская предвзятость» в ООН и пересмотр мандата миротворческих сил ООН в южном Ливане (ЮНИФИЛ/ВСООНЛ).

«Мы хотим добиться коренного перелома в том, как ООН относится к Израилю. Настало время четко поставить этот вопрос и начать разбираться с ним», — сказала она.

Хотовели обратила внимание на аналогичные заявления, прозвучавшие со стороны постпреда США при организации Никки Хейли. «Теперь не мы одни угрожаем подобным образом. Позиция США изменилась. Они в лице Никки Хейли четко заявили, что не будут терпеть предвзятость в отношении Израиля и не будут давать организации столько денег, сколько ей угодно», — отметила дипломат.

Израиль и США раскритиковали работу ЮНИФИЛ. Никки Хейли заявила, что миротворцы игнорируют факты, свидетельствующие о накоплении шиитской группировкой «Хезболла» оружия, а также угрозы с ее стороны уничтожить Израиль, сообщала 23 августа газета Washington Post.

США призывали расширить мандат миссии ЮНИФИЛ, но заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген заявила, что сохранение мандата в текущем виде «крайне важно для стабильности Ливана и всего региона». Постпред России Василий Небензя занял аналогичную позицию, отметив, что правительство Ливана не просило менять мандат миротворческой миссии.

Миротворцы ООН находятся в Ливане с 1978 года, их мандат продлевается каждые полгода. Они были введены на территорию страны после военного конфликта с Израилем, чтобы подтвердить вывод сил Иерусалима с юга Ливана. В 2006 году Совет Безопасности принял резолюцию 1701, увеличивший численный состав миссии с 2 тыс. до 15 тыс. человек.

Также Jerusalem Post в воскресенье, 27 августа, сообщил, что ООН приняло решение выделить Палестине гуманитарную помощь в размере $2,5 млн из-за нехватки воды, электричества и топлива.

Гуттериш, как ожидается, прибудет в страну вечером в воскресенье, 27 августа, с трехдневным визитом. Он проведет встречи как с высокопоставленными израильскими чиновниками, так и с представителями палестинской стороны на Западном берегу реки Иордан, а также посетит сектор Газа. Это его первый визит в регион в качестве генсека ООН.

Иерусалим не впервые угрожает сокращением финансирования ООН. В марте Израиль заявил, что сократит свой членский взнос на $2 млн из-за «антиизраильской риторики» в Совете по правам человека ООН. В июле, после того, как ЮНЕСКО объявило Хеврон на Западном берегу Иордана палестинским наследием, Израиль также сократил объем финансирования всемирной организации. Как сообщал Reuters в июле, финансирование было сокращено за последний год с $11 млн до $1,7 млн.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ООН , Израиль , миротворцы , Ливан
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