WP узнала детали помилования Трампом 85-летнего шерифа из Аризоны

Дональд Трамп консультировался с генпрокурором Джеффом Сешнсом о возможности закрыть уголовное дело против бывшего шерифа из Аризоны Джо Арпайо, который прославился непримиримой и жесткой борьбой с нелегальной миграцией, узнала WP

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп советовался с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом о возможности прекратить уголовное преследование бывшего шерифа одного из округов Аризоны, рассказали источники газеты The Washington Post.

85-летний Джо Арпайо стал фигурантом уголовного дела по обвинению в неуважении к суду. Он прославился как непримиримый борец с нелегальными мигрантами, однако суд запретил Арпайо задерживать людей только по подозрению в том, что они нелегалы без документов. Шериф продолжил практику облав и задержаний, несмотря на решение судьи, после чего он сам стал объектом уголовного преследования. Арпайо также обвиняли в злоупотреблении полномочиями, растрате, несоблюдении законов об иммиграции и выборах, но эти обвинения доказать в суде не удалось.

Источники газеты рассказали, что Трамп интересовался у Сешнса, можно ли прекратить уголовное дело против пожилого шерифа. Сешнс, по версии трех информаторов газеты, ответил, что «это неуместно». Тогда Трамп якобы решил дождаться вердикта и воспользоваться своим правом на помилование, если шерифа признают виновным.

Суд признал бывшего шерифа виновным в неуважении к решению судьи, Арпайо грозило до шести месяцев лишения свободы. Окончательный приговор должен был быть вынесен в октябре. Однако 25 августа Трамп помиловал бывшего шерифа.

Помилование вызвало шквал критики со стороны политических противников Трампа, которые обвинили его в подрыве законности и судебной системы, а самого Арпайо при этом охарактеризовали как расиста. «Совершенно естественно, что президент обсуждает с юристами администрации правовые вопросы. Этот случай не является исключением», — прокомментировала слухи о разговоре Трампа и Сешнса пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.​

Арпайо был участником корейской войны, на которую он пошел в возрасте 18 лет, позже работал патрульным полицейским в Вашингтоне и Лас-Вегасе. На выборной должности шерифа округа Марикопа в Аризоне Арпайо проработал в течение 23 лет.