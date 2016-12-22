США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие

Отказ Украины от ядерного оружия в 1994 году был правильным шагом, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Он уточнил, что ему бы не хотелось увидеть возвращение Украины в клуб ядерных держав

Петр Порошенко во время посещения завода «Южмаш» (Фото: Mykhailo Markiv / Reuters)

По словам ​специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, Киеву не стоит предпринимать попытки вернуть себе ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямо» (до 24 августа — Tonis).

Волкер уточнил, что, по его мнению, отказ Украины от ядерного оружия был правильным шагом.

«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс», — цитирует Волкера издание «Сегодня».

Спецпредставитель отметил, что «сейчас у нас есть большие проблемы в сфере безопасности с Россией, на Востоке и в связи с аннексией Крыма». «И это действительно большая проблема безопасности. Потому что в 1994 году никто и не думал, что Россия может так сделать. Никто не ожидал, что появится такая проблема над которой мы должны работать», — пояснил он.

«Сейчас я вижу, что это было правильным решением в 1994 году с Будапештским меморандумом. И мы продолжаем работать над развитием Украины как успешной держа​вы, восстанавливать ее суверенитет», — резюмировал американский политик.