США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие

По словам специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, Киеву не стоит предпринимать попытки вернуть себе ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямо» (до 24 августа — Tonis).
Волкер уточнил, что, по его мнению, отказ Украины от ядерного оружия был правильным шагом.
«Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс», — цитирует Волкера издание «Сегодня».
Спецпредставитель отметил, что «сейчас у нас есть большие проблемы в сфере безопасности с Россией, на Востоке и в связи с аннексией Крыма». «И это действительно большая проблема безопасности. Потому что в 1994 году никто и не думал, что Россия может так сделать. Никто не ожидал, что появится такая проблема над которой мы должны работать», — пояснил он.
«Сейчас я вижу, что это было правильным решением в 1994 году с Будапештским меморандумом. И мы продолжаем работать над развитием Украины как успешной державы, восстанавливать ее суверенитет», — резюмировал американский политик.