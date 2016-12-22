Порошенко призвал лидеров G7 «инвестировать в безопасность Украины»

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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал статью в американском издании Politico, в котором призвал лидеров G7 остановить «агрессию России» и «инвестировать» в безопасность Украины

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал статью в американском издании Politico, в которой обратился к лидерам стран большой семерки. По его словам, Россия не прекратит «свою агрессию», если западные страны не объединяться для того, чтобы ей противостоять, а лучший способ защитить Европу — «инвестировать в безопасность Украины».

Порошенко предостерегает лидеров стран «Большой семерки» от промедления — по его словам, Москва уже сейчас ведет «гибридную войну» в виртуальном пространстве, последствия которой ощущаются далеко за пределами Украины. «Щупальца Кремля протянулись тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — пишет он и добавляет, что те,«кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, становятся целями новых атак».

Президент Украины также повторил уже ранее сделанное им заявление о том, что Россия подвергла «массированной хакерской атаке» сайт его администрации после блокировки Киевом на территории страны российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих агентов, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», — заявил Порошенко.

По его словам, таким образом Москва демонстрирует свою готовность «нанести ответный удар», и западные страны также оказались перед выбором — «наносить свой ответный удар или ограничиться полумерами».

Свою статью Порошенко приурочил к трехлетию со дня «битвы за донецкий аэпропорт», которая началась в мае 2014 года. По его словам, «свирепое противостояние» между украинскими военными и ополченцами непризнанной Донецкой республики «показало всему миру», что «можно противостоять агрессии России, а украинские солдаты доказали, что «готовы платить своей жизнью», чтобы «защитить западные ценности», такие как свобода и демократия.

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По его словам, Украина уже доказала, что является надежным оплотом этих ценностей, и вносит вклад в международную безопасность. «Инвестиции в безопасность Украины является инвестициями в безопасность Европы и за ее пределами», — заключил Порошенко.

Закон о блокировке российских сайтов и соцсетей на Украине вступил в силу 17 мая. Документ предусматривает заморозку активов компаний и блокировку ряда российских СМИ, соцсетей, сервисов и сайтов производителей антивирусного программного обеспечения. В указе говорится о введении санкций против 468 компаний из России и Украины и 1228 физических лиц.

Борьба за Донецкий аэропорт между украинскими военными силами и силами добровольцев ДНР стал одной из самых горячих точек в боях на востоке Украины — ополченцы несколько раз объявляли о его захвате, количество штурмов аэропорта не поддается счету.  Бойцов украинских подразделений, которые обороняли международный терминал, за стойкость прозвали «киборгами».

Саммит лидеров стран «Большой семерки», в которую входят США, Франция, Великобритания, Канада, Германия, Италия и Япония, проходил в Италии 26 и 27 мая. 

Теги
Украина, G7, Петр Порошенко, информационные войны
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