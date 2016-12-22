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ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов
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ВВС Египта нанесли удары в Ливии в ответ на нападение на христиан-коптов

Абдель Фаттаха аль-Сиси

Фото: Charles Platiau / Reuters
ВВС Египта провели серию воздушных атак на лагеря террористов в Ливии, неподалеку от города Дерна. Эти удары были нанесены в качестве ответа на теракт 26 мая в, жертвами которого более 26 паломников-коптов

Военно-воздушные силы Египта нанесли шесть авиаударов по позициям боевиков возле Дерны в Ливии в качестве ответной меры на нападение на христиан коптов. Об этом в своем телеобращении заявил президент страны Абдель Фаттаха аль-Сиси, передает Reuters.

«Совершенная террористическая атака не осталась незамеченной», - сказал Аль-Сиси.

Около 26 человек погибли в провинции Эль-Минья в Египте в результате нападения неизвестных на автобусы, в которых находились христианские паломники-копты.

Паломники следовали к  монастырю Святого Самуила Исповедника, когда  к автобусам с ними приблизились три внедорожника,  из которых боевики открыли огонь. По данным телеканала Al Arabiya, жертвами атаки стали в том числе и дети.

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Аль-Сиси также заявил, что Египет без колебаний будет проводить дальнейшие удары по тренировочным лагерям боевиков, добавил, что «а настоявшее время мы выбираем целями лагеря, в которых обучаются террористы» .

В апреле 2017  террорист-смертник совершил самоподрыв около входа в коптскую церковь в Александрии. Тогда же второй смертник привел в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю Вербного воскресенья в коптской церкви в городе Танта. Жертвами  двух терактов тогда стали 47 человек, а более 100 пострадали.

По данным Всемирной книге​ фактов ЦРУ, население Египта составляет более 94 млн человек, при этом 90% мусульмане, главным образом сунниты. Копты и представители других религий составляют 10% населения страны. 

Теги
Египет, копты, Теракт, воздушные удары
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