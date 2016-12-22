Единороссы обсудят проект федерального бюджета c регионами

Фракция «Единой России» в Госдуме обсудит с представителями региональных законодательных собраний проект федерального бюджета и вопросы межбюджетных отношений, рассказал руководитель думских единороссов Сергей Неверов

Сергей Неверов (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Фракция «Единая Россия» в Госдуме намерена обсудить с представителями регионов проект федерального бюджета. Об этом рассказал журналистам на брифинге руководитель единороссов в нижней палате Сергей Неверов.

Расширенное заседание фракции с участием глав фракций единороссов в регионах и руководителей бюджетных комитетов региональных заксов пройдет в начале ноября, после ближайшей региональной недели, которая состоится с 30 октября по 5 ноября. Ранее расширенное заседание фракции планировалось 31 октября, но его перенесли из-за продолжающихся консультаций, уточнил Неверов.

«У нас [пройдет] расширенное заседание фракции «Единой России» с участием руководителей фракций в законодательных собраниях и бюджетных комитетов в региональных парламентах», — сказал он, уточнив, что с регионами проходят консультации «по межбюджетным отношениям и по целому ряду принципиальных вопросов, касающихся проекта федерального бюджета. «Эти вопросы встанут после расширенного заседания фракции, уточнил он», — сообщил Неверов.

Во время региональной недели депутаты встретятся с коллегами в законодательных собраниях и органах местного самоуправления. Это нужно для лучшей проработки предстоящего расширенного заседания фракции по вопросам межбюджетных отношений, уточнил Неверов.

Неверов, возглавивший думских единороссов 9 октября, ранее выразил желание усилить работу с фракциями в регионах. Он анонсировал появление у себя заместителя, который займется взаимодействием с фракциями единороссов в региональных парламентах. «Тесное взаимодействие с региональными парламентами является одним из приоритетов» работы думской фракции, подчеркивал Неверов.

Он анонсировал форум с депутатами региональных парламентов в 2018 году. У «Единой России» в 85 региональных парламентах работает свыше 3 тыс. депутатов, отмечал в​ице-спикер.

Кроме того, по словам Неверова, думская фракция «Единой России» будет задавать министрам, выступающим в Госдуме на правительственных часах, вопросы от депутатов-единороссов из региональных парламентов.

По мнению политолога Михаила Виноградова, желание Неверова усилить работу с регионами связано с его желанием «компенсировать» уход с поста секретаря генсовета «Единой России». «В октябре на фоне изменений в руководстве партии стали все чаще говорить о попытках компенсировать эти изменения выстраиванием сети Думы с региональными парламентами, и слова Неверова укладываются в эту логику», — сказал он РБК.​

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов запланировано на пятницу, 27 октября. Проект бюджета уже отказались поддержать фракции КПРФ и «Справедливой России», в ЛДПР заявили, что с позицией не определились.

Проект бюджета на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму правительством 29 сентября. Согласно основным характеристикам бюджета, на 2018 год доходы планируются в размере 15,3 трлн руб., расходы — 16,5 трлн руб.; в 2019 году доходы — 15,6 трлн руб., расходы — 16,4 трлн руб.; в 2020 году доходы — 16,3 трлн руб., расходы — 17,2 трлн руб. В 2018 году предполагается дефицит 1,3% ВВП (1,3 трлн руб.), в 2019-м — 0,8% ВВП (819 млрд руб.), в 2020 году — также 0,8% ВВП (869 млрд руб.).