Доля готовых поддержать женщину-президента достигла минимума за 12 лет

В готовности проголосовать за женщину на президентских выборах при наличии равного по возрасту, опыту и образованию кандидата-мужчины признались только 5% участников опроса ВЦИОМ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Большинство россиян, учитывающих гендерные различия при выборе «своего» кандидата на президентских выборах, предпочтут поддержать претендента мужчину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При выборе из двух разнополых кандидатов, равных по возрасту, опыту работы и образованию, принципиально поддержать мужчину сейчас готовы 38% респондентов (что примерно соответствует уровню 2007 года). При этом в готовности поддержать женщину признались только 5% участников опроса, что стало наименьшим показателем за 12 лет. Для сравнения, в 2011 году женщину-президента готовы были поддержать 18% респондентов, в 2007-м — 12%, а в 2005-м — 17%.

В то же время значительно выросла (до 54%) доля тех, кто считает, что пол кандидата в президенты вообще не имеет значения (в 2005 году таких людей в России было 36%, а в 2011-м — 34%).

Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что доли тех, кто предпочитает голосовать за мужчин, и тех, кто не видит не половой разницы между политиками, среди мужчин и женщин практически равны (39% и 38%, 53% и 54% соответственно). При этом женщины вдвое чаще мужчин признавались, что предпочли бы проголосовать за женщину (3% и 6%).

Причины отказа голосовать за женщину чаще всего формулировались как «не женское это дело» (16%) и «женщины слабее» (12%), а причины необходимости поддержать даму, как «для разнообразия, вдруг у женщины получится лучше» (24%) и «женщины более миролюбивы».

«Мнение о необходимости и масштабах присутствия женщин в политике формируют, прежде всего, сами женщины. Речь не только об участницах исследования, которые неизбежно демонстрируют женскую солидарность, но и самих женщинах — политиках: через их оценку и формируется мнение большинства о способности представительниц слабого пола к политической деятельности. Чем больше удачных примеров, тем меньшее отторжение будет вызывать активная политическая деятельность женщин», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В последний выбор фамилия женщины упоминалась в избирательном бюллетене на выборах президента России в 2004 году. Тогда за Ирину Хакамаду проголосовали примерно 2,67 млн человек или 3,84% избирателей, принявших участие в голосовании, что позволило ей занять четвертое место — после Владимира Путина (71,31%), Николая Харитонова (13,69%) и Сергея Глазьева (4,1%). В президентских выборах 2000 года принимала участие Элла Памфилова, собравшая менее 800 тыс. голосов (примерно 1%) и занявшая 7 место.

18 октября 2017 года о намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента России объявила Ксения Собчак.