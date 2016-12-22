Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой»

Наталья Поклонская записала очередное видеообращение, посвященное фильму «Матильда». В нем она объяснила, почему считает, что победила над фильмом, несмотря на то, что картина все же вышла в прокат

Наталья Поклонская (Фото: Максим Ветров / РИА Новости)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему, несмотря на состоявшийся выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», победа, по ее мнению, все равно осталась за борцами с этой картиной. Соответствующее заявление депутат сделала в видеобращении на своем Youtube-канале.

По словам Поклонской, победителями и триумфаторами в истории с фильмом «Матильда» являются не режиссер картины Алексей Учитель и его команда, а «все верующие, как православные, так и мусульмане, в том числе те 100 тыс. человек, которые активно выразили свою позицию».

«Победа, в первую очередь, в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых. Победа в том, что своей верой, искренностью и единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь», — заявила депутат.

«Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк. [Победа] в том, что многие шедшие на премьеру стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей. [Победа] в том, что по суровой необходимости давая интервью, выглядели как сильно нашкодившие школьники», — объяснила свою позицию Поклонская.

В минувшую среду активисты православного движения «Сорок сороков» вручили Поклонской в Госдуме розы, сообщил корреспондент РБК. Таким образом они поблагодарили ее за «победу над «Матильдой». На вопрос корреспондента телеканала «Дождь», в чем победа, если картина все же вышла в прокат, депутат не ответила, пообещав объяснить позже в своем видеообращении.

В официальный прокат фильм Учителя «Матильда» выходит 26 октября, до этого в разных городах проходили премьерные показы данной картины. Поклонская последовательно выступала против «Матильды» в течение нескольких последних месяцев. Депутат считает, что фильм, в котором рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, оскорбляет чувства верующих.