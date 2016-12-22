Ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов в Сирии

Вылетев из Саратовской области, «Медведи» пролетели над Ираном и Ираком и уже над Сирией выпустили ракеты по командным пунктам и складам боеприпасов экстремистов в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб

Боевые вылеты на объекты террористов в Сирии (Фото: Минобороны России / ТАСС)

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear, то есть «Медведь») нанесли удары по объектам боевиков «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России), сообщает Минобороны России.

Как сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, самолеты взлетели с авиабазы Энгельс в Саратовской области, после чего, пролетев над Ираном и Ираком (в общей сложности в ходе операции Ту-95МС преодолели около 7 тыс. км, выполнив дозаправку в воздухе), нанесли удары крылатыми ракетами X-101 из воздушного пространства Сирии по объектам в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

«Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов», — пояснил Конашенков.

По его словам, в небе над Сирией Ту-95 прикрывали истребители Су-30 и Су-35 с авиабазы Хмеймим.

Представитель Минобороны особо подчеркнул, что пораженные ракетами цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов сил спецназа США и союзных им боевиков Сил демократической Сирии (СДС).