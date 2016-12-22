Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева

Бывший коммунист, проигравший выборы мэра Москвы, а потом ставший правой рукой Лужкова, при Путине получил в управление Нижегородскую область и продержался на посту губернатора 12 лет. Главное о Валерии Шанцеве в обзоре РБК

До назначения губернатором он почти десять лет, с 1996 по 2005 год, занимал пост вице-мэра Москвы и был соратником Юрия Лужкова.

С начала 1970-х годов Шанцев делал партийную карьеру, к середине 1980-х годов возглавляет Перовский райком КПСС, а в1987-м году избирается в Моссовет, где в 1990 году создает оппозиционную коммунистическую фракцию «Москва». В 1991 году выставляет свою кандидатуру на первые в истории выборы мэра Москвы, однако проигрывает Гавриилу Попову.

Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. В 2014 году он принял участие в прямых выборах губернатора и набрал 86,93% голосов избирателей. Ушёл в отставку «по собственному желанию» 26 сентября 2017 года

В 1996 году на Шанцева, тогда еще кандидата в вице-мэры Москвы, было совершено покушение. На выходе из подъезда его дома на Олимпийском проспекте сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего он получил множественные осколочные ранения и ожог почти 50% тела. Организаторы и исполнители покушения не были найдены. Юрий Лужков (справа) и Валерий Шанцев

Работа Шанцева на посту губернатора запомнилась масштабными стройками в регионе. В частности, в марте 2017 года Шанцев сообщал, что первый поезд до станции нижегородского метрополитена «Стрелка» будет пущен в мае 2018 года. Помимо этого, программа подготовки Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу 2018 года стала одной из самых масштабных в стране — в нее вошло строительство около 50 объектов, включая постройку нового терминала аэропорта «Стригино», на открытие которого приезжал Владимир Путин.