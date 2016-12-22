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Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева
Политика, 19:11
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Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева
Бывший коммунист, проигравший выборы мэра Москвы, а потом ставший правой рукой Лужкова, при Путине получил в управление Нижегородскую область и продержался на посту губернатора 12 лет. Главное о Валерии Шанцеве в обзоре РБК
Валерий Шанцев (Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»)

  • Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. В 2014 году он принял участие в прямых выборах губернатора и набрал 86,93% голосов избирателей. Ушёл в отставку «по собственному желанию» 26 сентября 2017 года

  • Валерию Шанцеву 70 лет. Он родился в Костромской области, окончил авиационный техникум в Москве, служил в авиационных частях, основной период срочной службы прошел на Сахалине.

  • С начала 1970-х годов Шанцев делал партийную карьеру, к середине 1980-х годов возглавляет Перовский райком КПСС, а в1987-м году избирается в Моссовет, где в 1990 году создает оппозиционную коммунистическую фракцию «Москва». В 1991 году выставляет свою кандидатуру на первые в истории выборы мэра Москвы, однако проигрывает Гавриилу Попову.

  • До назначения губернатором он почти десять лет, с 1996 по 2005 год, занимал пост вице-мэра Москвы и был соратником Юрия Лужкова.

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  • В 1996 году на Шанцева, тогда еще кандидата в вице-мэры Москвы, было совершено покушение. На выходе из подъезда его дома на Олимпийском проспекте сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего он получил множественные осколочные ранения и ожог почти 50% тела. Организаторы и исполнители покушения не были найдены.

    Юрий Лужков (справа) и Валерий Шанцев

  • Работа Шанцева на посту губернатора запомнилась масштабными стройками в регионе. В частности, в марте 2017 года Шанцев сообщал, что первый поезд до станции нижегородского метрополитена «Стрелка» будет пущен в мае 2018 года. Помимо этого, программа подготовки Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу 2018 года стала одной из самых масштабных в стране — в нее вошло строительство около 50 объектов, включая постройку нового терминала аэропорта «Стригино», на открытие которого приезжал Владимир Путин.

  • В сентябре 2016 года депутаты-сторонники экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина направили письмо с жалобой на Шанцева полпреду президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу. Они утверждали, что Шанцев лоббировал кандидатуру Евгения Лебедева на пост председателя Законодательного собрания. Тогда Бабич выступил с резкой критикой уровня взаимодействия властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

«Это действительно у нас, возможно, единственный регион, где на протяжении длительного периода времени, эта ситуация не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется», — сказал Бабич.

  • О возможной отставке Шанцева в рамках осенней ротации губернаторов ранее рассказывали источники РБК. В ответ на публикацию в пресс-службе губернатора заявили, что «информированные источники» сообщают об отставке Валерия Шанцева уже лет десять».

  • В день отставки Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

  • Главной причиной отставки губернатора собеседники РБК назвали конфликты в региональных элитах. Среди возможных причин также назывался возраст губернатора.

  • 21 сентября в интервью региональному изданию «Деловой квартал» Шанцев прокомментировал слухи о своей отставке из-за «усугубления конфликтов внутри региональных элит».

  • Понимаете, губернатор — это такая должность, что он и в шапке — дурак, и без шапки — дурак. Всегда у работающего губернатора есть люди, которые с чем-то не согласны, что-то недополучают. А о каком расколе элит идет речь? Вы его видите? Нет! И я не вижу», — сказал Шанцев. 

  • Шанцев — почетный член Российской академии художеств

Автор: Анна Ким.
Теги: Нижегородская область , Валерий Шанцев , отставки губернаторов
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