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В Дагестане слухи об отставке главы назвали «феноменом Абдулатипова»
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В Дагестане слухи об отставке главы назвали «феноменом Абдулатипова»
Политика, 12:24
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В Дагестане слухи об отставке главы назвали «феноменом Абдулатипова»
Источники РБК не подтвердили сообщения о том, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов. Такие слухи курсируют давно, говорят они, но «на все воля Владимира Путина»
Рамазан Абдулатипов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Дагестане опровергли слухи о возможной отставке главы республики Рамазана Абдулатипова, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились. Об этом РБК рассказали источник в окружении Абдулатипова и источник, близкий к администрации главы республики.

По словам источника РБК в окружении Абдулатипова, слухи о скорой отставке главы Дагестана появляются с сентября 2013 года, когда Рамазан Абдулатипов был назначен на эту должность. «У нас это называют «феноменом Абдулатипова», — рассказал источник. «Пока ни один такой слух не подтвердился», — заметил он.

Собеседник рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске. «На прошлой неделе глава республики летал на Госсовет в Ульяновск, в рамках которого встречался с Владимиром Путиным, ни о какой отставке речи не шло, если бы такой разговор был, это чувствовалось бы по настроению», — подчеркнул источник. Затем, по словам собеседника, глава Дагестана принимал участие в публичных мероприятиях и имел «вполне рабочий настрой». «На всё воля Владимира Путина», — сказал источник, добавив, что считает сообщения об отставке главы республики ошибочными.

«Если бы отставка готовилась, то глава республики, несомненно, был бы в курсе собственной отставки, так как его бы предупредили, и в отпуск он вряд ли уехал бы», — сказал РБК второй источник, близкий к администрации республики. По его словам, если бы было принято решение, «была бы паника». «Половина местной администрации все еще общается с Магомедсаламом [Магомедовым. — РБК], а он в Кремле сидит, и наверняка сигнализировал бы своим людям. Но тут паники нет», — сказал источник.

В августе «в администрации было напряжение из-за слухов о возможной отставке», но информация не подтвердилась, сказал источник.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти готовят волну отставок губернаторов, во время которой работы могут лишиться не менее пяти человек. Первым из них был губернатор Самарской области Николай Меркушкин, отставку которого Путин принял в понедельник, 25 сентября. Газета со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника сообщила, что своих мест могут лишиться руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, Магаданской области Владимир Печеный и Приморского края Владимир Миклушевский. Источник РБК в окружении губернатора Приморского края также отрицает его скорую отставку.​ Ранее о скорой волне отставок губернаторов сообщали источники РБК в Кремле.

Авторы: Павел Казарновский, Владимир Дергачев.
Теги: Дагестан , Рамазан Абдулатипов
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