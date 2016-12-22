Fox News назвал «фейком» видеозапись испытаний новой иранской ракеты

Иран не запускал 22 сентября новую баллистическую ракету средней дальности, заявили источники телеканала Fox News. В эфир пошла запись неудачного пуска, который был снят в январе 2017 года, уточнили они

Фото: Ali Shayegan / Reuters

Видеозапись успешного запуска новой баллистической ракеты средней дальности, которую Иранское государственное телевидение показало в пятницу, 22 сентября, не является подлинной, передает телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от двух официальных лиц.

По словам собеседников телеканала, на самом деле запись была сделана более семи месяцев назад, в январе 2017 года. Причем они уточнили, что заснятый тогда пуск прошел неудачно, ракета взорвалась в воздухе вскоре после старта.

Телеканал предложил свою хронологию событий: президент Ирана Хасан Роухани выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где заявил, что Иран никому не угрожает, но и не потерпит угроз в свой адрес. В четверг, 21 сентября, он вернулся в Тегеран. На следующий день там прошел парад с демонстрацией новых образов ракетрого вооружения. Впервые иранские военные показали новую баллистическую ракету «Хорремшехр», дальность полета которой составляет 2 тыс. км. Как заявил тогда бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизадех, ракета способна нести несколько боеголовок, она поступит на вооружение «в ближайшем будущем».

Через несколько часов иранское телевидение показало запись с пуском ракеты, которая, как утверждают источники Fox News, скоре​​е всего, была сделана в январе. Власти зявили при этом, что испытание ракеты прошло успешно.

На сленге сотрудников телевидения, видеосюжет, сделанный впрок, называется «консервы».