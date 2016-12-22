Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве

В митинге «За свободный интернет» в субботу, 26 августа, на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около 1 тыс. человек. Такие данные привел столичный главк МВД. Организаторы заявляют о примерно 4 тыс. пришедших на митинг.
Акция стартовала в 16:00, пришедшие на митинг люди выкрикивали лозунги «За свободный интернет», «Роскомнадзор, отдыхай!», «Свободу политзаключенным» и другие.
Уже спустя несколько минут после начала акции полиция провела несколько задержаний. Как передает корреспондент РБК, были задержаны три девушки, у которых при себе были радужные флаги. Участники митинга сопроводили задержание криками «Позор!»
В свою очередь «ОВД-Инфо» сообщил о задержании 11 человек из колонны в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза. По информации портала, задержанных повезли в ОВД «Красносельский». Еще шестерых задержанных увезли в ОВД «Басманный», уточняет портал. Всего, по данным «ОВД-Инфо», на акции задержали 17 человек.
Организаторами митинга выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», Пиратская партия, Либертарианская партия, «Демократический выбор», движения «Левый блок», «Роскомсвобода» и «Протестная Москва». Митинг был согласован с властями, заявленное число участников — 10 тыс. человек.