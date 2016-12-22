Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,68 EUR Нал. 70,19 69,63 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве
Лента новостей
Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани 18:34, Общество Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова объявила о завершении карьеры 18:32, Спорт Суд арестовал двух человек по делу о падении в море автобуса на Кубани 18:10, Общество В Новосибирске произошел пожар на ТЭЦ 18:06, Общество Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве 17:54, Политика Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей 17:38, Технологии и медиа Судьи наказали Даниила Квята на четвертом Гран-при подряд 17:28, Спорт Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем 17:23, Политика Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» 17:11, Политика На митинге «За свободный интернет» полиция задержала трех человек 17:00, Политика В Белоруссии на 15 суток арестовали экс-кандидата в президенты 16:37, Политика В Новой Москве две девушки выпали с балкона 16:34, Общество Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера на Гран-при Бельгии 16:32, Спорт Мужчина с ножом напал на прохожих в Марселе 16:13, Общество В Петербурге закрыли одну из станций метро из-за бесхозного предмета 16:10, Общество Военное командование ДНР обвинило Украину в срыве «школьного перемирия» 15:45, Политика МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве 15:36, Общество Британская полиция рассказала о наличии меча у нападавшего в Лондоне 15:06, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 15:01, Партнерский материал Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного» 15:01, Экономика СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море 14:42, Общество Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве депутата в Чечне 14:26, Политика Порошенко рассказал об успехах украинской авиации 14:06, Политика Медведев назначил Александра Албычева замглавой Федерального казначейства 13:46, Политика Работавших в посольстве США россиян примут в кадровый резерв МИД России 13:39, Политика Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал 13:38, Политика Всех клиентов обанкротившейся Ted Travel разместили в отелях Антальи 13:04, Общество Посол Молдавии передал в Кишинев ноту об озабоченности России 12:43, Политика
Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве
Политика, 17:54
0
Полиция насчитала 1000 человек на акции «За свободный интернет» в Москве
В Москве состоялся митинг «За свободный интернет», который, по разным оценкам, собрал от 1 тыс. до 4 тыс. человек. Активисты сообщили о 17 задержанных
Фото: РБК

В митинге «За свободный интернет» в субботу, 26 августа, на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около 1 тыс. человек. Такие данные привел столичный главк МВД. Организаторы заявляют о примерно 4 тыс. пришедших на митинг.

Акция стартовала в 16:00, пришедшие на митинг люди выкрикивали лозунги «За свободный интернет», «Роскомнадзор, отдыхай!», «Свободу политзаключенным» и другие.

Уже спустя несколько минут после начала акции полиция провела несколько задержаний. Как передает корреспондент РБК, были задержаны три девушки, у которых при себе были радужные флаги. Участники митинга сопроводили задержание криками «Позор!»

Фото: РБК

В свою очередь «ОВД-Инфо» сообщил о задержании 11 человек из колонны в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза. По информации портала, задержанных повезли в ОВД «Красносельский». Еще шестерых задержанных увезли в ОВД «Басманный», уточняет портал. Всего, по данным «ОВД-Инфо»,​ на акции задержали 17 человек.

Организаторами митинга выступили партии ПАРНАС, «Гражданская инициатива», Пиратская партия, Либертарианская партия, «Демократический выбор», движения «Левый блок», «Роскомсвобода» и «Протестная Москва». Митинг был согласован с властями, заявленное число участников — 10 тыс. человек.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест.
Главное
Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани Общество
Главное
Ространснадзор назвал причину падения автобуса в море на Кубани Общество
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» Политика
Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку