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Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал
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Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал
Политика, 13:38
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Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал
Россия до признания независимости Абхазии и Южной Осетии предлагала рассмотреть возможность конфедерации между республиками с возможностью дальнейшего присоединения к ней Грузии, рассказал бывший глава МИД Абхазии Сергей Шамба
Сергей Шамба (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в интервью агентству «РИА Новости» рассказал о событиях, которые предшествовали признанию Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, на тот момент президент России Дмитрий Медведев предлагал Сухуму и Цхинвалу рассмотреть проект создания между республиками конфедеративного государства с возможностью дальнейшего присоединения к нему Грузии.

​«Тогда Медведев предложил создать конфедеративный союз между Осетией и Абхазией. Оказалось, что в МИД России был подготовлен проект конфедеративного союза между Осетией и Абхазией», — сказал Шамба.

Он отметил, что после этого в Москве лидеры Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты получили на руки проект создания такого союза для ознакомления. Президент Абхазии после прочтения документа вызвал его, Сергея Шамбу, в Москву, чтобы обсудить этот документ.

Собеседник агентства в беседе с президентом Абхазии заверил, что конфедерации между Южной Осетией и Абхазией быть не может, потому что у двух республик «даже границ общих нет». После в последнем пункте проекта он увидел примечание, что к создаваемой конфедерации могут присоединиться и другие страны, в том числе и Грузия.

«Поэтому у меня возникли подозрения, что этот вариант, может быть, был подготовлен по просьбе Николя Саркози (бывшего президента Франции, который участвовал в переговорах с Медведевым по урегулированию конфликта с Грузией. — РБК), чтобы посмотреть на то, готовы ли Сухум и Цхинвал на это», — заявил экс-глава МИД Абхазии.

Сергей Шамба подчеркнул, что обе стороны — и абхазская, и югоосетинская — обсудили проект и пришли к заключению, что он неприемлем.

«Присутствовавший там глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев сказал, что если Кокойты это подпишет, то ему лучше не возвращаться в Осетию... На другой день мы вновь провели встречу в российском МИДе и вновь сказали, что нас это не устраивает», — вспомнил экс-глава МИД Абхазии.

Проект, который составили в Москве, считает Шамба, мог устроить все стороны конфликта, а также Европу и Грузию, «которая все потеряла, это был последний шанс». Для России, отметил он, это было бы выгодно с той точки зрения, что ей не пришлось бы вступать в противостояние с западными странами.

«Тогда мы разъехались, и через несколько дней опять состоялась встреча в Бочаровом Ручье — Багапш, Кокойты и Медведев. И Медведев сказал: «Я знаю, что вы отказались от этого проекта». Нам, говорит, ничего тогда не остается, как признать независимость ваших стран», — рассказал Шамба.

Глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев в разговоре с РБК не смог подтвердить, что такой проект конфедерации обсуждался на правительственном уровне.

«Я тогда также работал главой МИДа и, честно говоря, я не помню, чтобы нам кто-то на серьезном уровне предлагал подобные проекты конфедерации с Абхазией после августа 2008 года, ни тем более с Грузией. Ничего такого не могу подтвердить», — заявил РБК глава МИДа Мурат Джиоев.

В августе 2008 года произошел конфликт в Южной Осетии, завершившийся признанием независимости двух отделившихся от Грузии республик. В ночь на 8 августа грузинские войска начали обстрел столицы Южной Осетии Цхинвала из реактивных установок «Град». Правительство Грузии опубликовало официальное заявление, в котором говорилось, что «крайнюю эскалацию положения» вызвало «нападение сепаратистов на мирное население сел региона», после чего грузинская армия направила танки на Цхинвал и начала штурм города. Под удар также попали дислоцированные в Южной Осетии российские миротворцы. После этого Россия направила войска в республику. После пяти дней боев грузинские силы были вытеснены из Южной Осетии. Отдельные боестолкновения также происходили на территории Абхазии. После конфликта независимость Южной Осетии и Абхазии признала Россия, после чего на аналогичный шаг пошли Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Окрест.
Теги: Россия , Абхазия , Южная Осетия
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