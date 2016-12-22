Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,11 56,57 EUR Нал. 63,99 63,33 USD Бирж. 56,68 -0,28 EUR Бирж. 63,31 -0,50 USD ЦБ. 56,76 +0,69 EUR ЦБ. 63,67 +0,66 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1933,97 -0,68% РТС 1073,00 -0,97% Brent 51,83 +0,97% DJIA 21074,67 -0,04% Nasdaq 6201,54 -0,06% FTSE 7547,63 +0,40%
Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов
Лента новостей
Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции 18:59, Мнение Луческу обвинил «Спартак» в нечестной победе в чемпионате России 18:54, Спорт Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов 18:50, Политика Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» 18:41, Политика Неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве 18:37, Общество Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» 18:30, Политика В Госдуме передумали вводить платный въезд в городах России 18:24, Общество На Украине прошли испытания новой ракеты 18:19, Политика Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов 18:16, Общество Ленин Морено призвал Ассанжа не вмешиваться в дела Эквадора 18:03, Политика Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62 17:40, Технологии и медиа «Сколково» с подвохом: когда гранты играют для бизнеса роковую роль 17:38, Свое дело МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу 17:35, Общество Сергея Фурсенко назначили единоличным руководителем «Зенита» 17:18, Спорт В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели 17:11, Общество Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта 17:11, Общество Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации 17:09, Общество Путин провел закрытые переговоры со спецпосланником главы Южной Кореи 17:06, Политика РФПИ решил купить долю в «Полюсе» вместе с китайской Fosun 16:59, Бизнес Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая 16:50, Общество МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии 16:47, Политика На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром 16:37, Общество На кортах Уимблдона в Лондоне произошел пожар 16:32, Спорт Пентагон заявил об уничтожении трех боевиков из руководства ИГ 16:31, Политика Собянин одобрил кандидатуру Козловского на пост главы метрополитена 16:29, Общество МИД выпустил предупреждение для россиян после атаки на христиан в Египте 16:04, Политика В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж 16:00, Политика Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну 15:55, Политика
Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов
Политика, 18:50
0
Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Белый дом за отказ от оценки резонансного законопроекта по запрету анонимности в мессенджерах, рассказали РБК два участника заседания совета нижней палаты. Спикер добивается, чтобы скандальная инициатива ассоциировалась не только с Думой, считает эксперт
Вячеслав Володин (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

На заседании совета Госдумы в четверг, 25 мая, спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал правительство за то, что оно устранилось от оценки резонансного законопроекта по запрету анонимности в мессенджерах и не высказывало публично своей позиции. Об этом РБК рассказали два участника заседания совета.

Дискуссия возникла вокруг законопроекта, который накануне внесла группа депутатов от ЛДПР, КПРФ и «Единой России», отметил один из источников РБК. «Володин возмутился тем, что, несмотря на просьбу принять законопроект как можно быстрее, министр связи [Николай] Никифоров публично заявил том, что его даже не читал», — рассказал собеседник РБК в совете Госдумы.

Володин обратил внимание правительства на то, что по таким вопросам «общая должна быть позиция, заявление [правительства], что закон правильный и [Белый дом] всецело поддерживает депутатов», пересказывает разговор на совете другой его участник. «Получается, законопроект внесли «какие-то депутаты», а остальные ни при чем», пересказал слова спикера собеседник РБК.

Председатель Думы указал полномочному представителю президента в нижней палате Гарри Минху, что раз законопроект «важен для страны», то на него необходимы отзывы и администрации президента, и правительства, рассказал источник РБК. В соответствии с регламентом Госдумы обязано правительство предоставлять отзывы на законопроекты, касающиеся финансово-экономических вопросов, требующие расходов бюджета, а также на поправки в Уголовный кодекс. «Но на практике отзывы депутаты запрашивают на все резонансные инициативы», — отметил источник.

Ранее источник РБК в думском комитете по информационной политике рассказывал РБК, что внесенный депутатами законопроект о мессенджерах разрабатывался экспертами Медиакоммуникационного союза, а «Роскомнадзор его концептуально поддерживает». По словам главы комитета Леонида Левина, документ уже до конца весенней сессии должен быть принят в первом чтении, но ко второму он будет нуждаться в доработке.

Это уже не первый случай критики Володиным правительства. На пленарном заседании 19 февраля он сообщил не пожелавшему выступать полпреду правительства Александру Синенко: «Вы знаете, какие мысли навевает нежелание вас принять участие в дискуссии? Что эта тема только депутатского корпуса». Он предложил полпреду «более творчески подходить к норме регламента», имея в виду возможность выступления не только по правительственным законопроектам. Тогда и у правительства «всегда будет тонус», заключил спикер.

Одновременно с этим Володин инициировал поправки в регламент Думы, требующие от правительства предоставлять по запросу депутатов оценку регулирующего воздействия законопроектов по вопросам финансово-экономической политики. В конце прошлого года группа депутатов от фракции «Единой России» внесла поправки, согласно которым правительство хотели обязать информировать Думу по всем законопроектам, для реализации которых нужны подзаконные акты от кабинета министров.

Но это не устроило правительство, и по итогам встречи Володина с премьером Дмитрием Медведевым инициативу парламентариев пришлось смягчить и вместо специального закона принять лишь поправки в регламент. В соответствии с ними нижняя палата будет назначать третье чтение ряда законопроектов только после «поступления информации правительства о внесении проектов соответствующих нормативных актов».

Володин не хочет, чтобы его воспринимали как технический придаток, а Дума выглядела как законодательный департамент администрации президента, говорит РБК политолог Николай Миронов. «Он не желает, чтобы проект о мессенджерах ассоциировался только с Госдумой. Дума всегда была мальчиком для битья в информационной политике, так отводился удар от правительства и президента. Володин пытается это исправить, чтобы он лично не замазывался с Думой, так как у него большие амбиции», — объяснил эксперт. При этом, отмечает он, когда спикер работал в администрации президента и сам отстраивал эту систему, тогда его такая форма взаимодействия с Думой устраивала.

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина
Теги: Госдума , Правительство , Вячеслав Володин
Главное
Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» Политика
Материалы по теме
Теннисист Марат Сафин станет советником Вячеслава Володина Политика
Володин прокомментировал инициативу Поклонской о проверке студии Учителя Политика
Володин заявил о «заржавевших» в России водометах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку