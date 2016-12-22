Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Госдума отказалась удовлетворить требование депутатов-коммунистов запросить у правительства информацию о премиях в «Роснефти» и «Газпроме». Ранее парламентарии возмутились щедростью вознаграждений в этих компаниях

Госдума отклонила запрос трех депутатов-коммунистов, которые требовали запросить у правительства информацию об обоснованности роста премий и бонусов членам правления «Роснефти» и членам совета директоров «Газпрома», а также информацию об экономической деятельности указанных компаниях у них самих, передает из Госдумы парламентский корреспондент РБК.

Авторами запроса об обоснованности повышения премий и бонусов руководству «Газпрома» и «Роснефти» выступили депутаты от фракции КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Они требовали, чтобы комитет Госдумы по бюджету и налогам запросил у правительства обоснование роста премий и бонусов у членов правления «Роснефти» и совета директоров «Газпрома» за последний год — с июня 2016-го до июня 2017 года. Депутаты также поручили запросить у этих компаний информацию об экономической деятельности за этот же период.

Поручение депутатов-коммунистов поддержали 100 парламентариев, почти все — представители оппозиционных партий. Однако этих голосов не хватило для принятия запроса, так как большинство голосов у единороссов.

Согласно отчетности, «Роснефть» и «Газпром» нарастили долги по итогам 2016 года, в этих условиях выплачивать подобные премии нецелесообразно, сказал на пленарном заседании Куринный. Возникает вопрос, за счет чего принимается решение об увеличении выплат топ-менеджерам этих крупных госкомпаний, возмутился депутат.

Председатель комитета по бюджету единоросс Андрей Макаров ответил, что «целью этого поручения является получение информации, но из выступления Куринного видно, что информацией он владеет». Отчеты о деятельности этих компаний доступны всем, заметил депутат. «Данное поручение было дано, чтобы озвучить информацию, которой депутаты и так владеют, поэтому, с точки зрения комитета, оно нецелесообразно», — заключил единоросс.

Обращение парламентариев последовало после того, как они обратили внимание на публикацию газеты «Ведомости», где говорится о премировании топ-менеджеров «Роснефти» за первый квартал 2017 года на 1,5 млрд руб., что, по данным издания, больше половины премий в компании за весь прошлый год.​ Совет директоров «Газпрома», в свою очередь, писало издание, предложил акционерам на годовом собрании одобрить вознаграждения членам совета за июль 2016 года — июнь 2017 года в размере 245,4 млн руб., что на 23% больше прошлогодних выплат.