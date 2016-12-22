Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну

Власти Эстонии предписали генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну, сообщает агентство Delfi со ссылкой на свои источники. По его данным, дипломатам уже вручили соответствующую ноту.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова заявила Delfi, что МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует ее.
Причины высылки дипломатов не разглашаются, однако источники Delfi отмечают, что такое решение может быть связано с подозрениями в причастности к шпионажу или иной «несанкционированной деятельности».
В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов «РИА Новости» комментировать отказались.
В МИД России РБК заявили, что «это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа».