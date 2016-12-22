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В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж
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16:00
Полина Химшиашвили
В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж

Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин /пресс-служба президента РФ / ТАСС
29 мая Путин во Франции проведет переговоры с новым президентом Франции Макроном, а также посетит выставку в Версале и российский духовно-культурный центр в Париже. Главная задача визита — знакомство президентов, сообщил помощник президента

В понедельник, 29 мая, президент России совершит рабочий визит во Францию. В Версале президента встретит его французский коллега Эмманюэль Макрон. Сначала они пообщаются друг с другом, после чего состоится рабочий завтрак с участием членов делегаций, сообщил журналистам на брифинге в Кремле 26 мая помощник президента Юрий Ушаков. По окончании переговоров президенты во дворце Большой Трианон вместе посетят выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященную 300-летию первого визита российского монарха во Францию. Выставка подготовлена Государственным Эрмитажем.

Визит Петра Первого послужил началом особых связей России и Франции, сказал Ушаков. По его словам, предложение совместно отметить 300-летие визита и посетить выставку исходило от Макрона, он сделал его 18 мая во время телефонного разговора с Путиным.

Предполагается, что Путин и избранный президентом 9 мая Макрон проведут «откровенный и доверительный обмен мнениями», сказал Ушаков. ​«Главное, конечно, для президентов — познакомиться друг с другом и обсудить как двусторонние вопросы, так и актуальные вопросы международной ситуации», — рассказал Ушаков. Российская сторона рассчитывает, что президенты пройдутся по состоянию политических контактов, уровень которых российскую стороны не удовлетворяют, сказал он. «Многие традиционные механизмы оказались свернуты: не работает межправительственная комиссия, не работает большая межпарламентская комиссия, не работает совет сотрудничества по вопросам безопасности, функционирует только одна важная комиссия — это совет по финансовым и экономическим вопросам», — пояснил он. Перечисленные механизмы сотрудничества были заморожены после присоединения Крыма к России. Совет по финансовым и экономическим вопросам последний раз собирался 14 марта этого года в Париже, от России его возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. В 2016 году, когда заседание проходило в Москве, в нем с французской стороны принял участие Эмманюэль Макрон, который тогда занимал пост министра экономики.

Состояние торговли между странами, по словам Ушакова, также неудовлетворительное. Товарооброт, по его выражению, «ополовинился»: был выше 22 млрд евро, а в 2016 году составил 13 млрд евро.

Помимо двусторонних тем президенты обсудят международные вопросы. Большое место займет Украина, ожидает Ушаков. Первый визит Макрон нанес в Берлин, где на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель активно обсуждалась украинская проблематика и продолжение работы «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Визит позволит Макрону узнать «нашу оценку в развитии тяжелейшего украинского кризиса», сказал Ушаков. ​«Это будет интересная дискуссия и мы к этому, естественно, готовимся», — указал он.

Также будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Северной Корее. Российской стороне, по словам помощника президента, также будет интересно узнать отношение Макрона к проекту перестройки Евросоюза.

По итогам визита подписания документов не планируется. По окончании программы в Версале Путин посетит российский духовно-культурный центр в Париже на набережной Бранли. Ожидалось, что российский президент примет участие в его октрытии в октябре прошлого года, однако тогда французская стороны отменила визит российского президента.

Для Макрона Путин станет вторым иностранным лидером после премьера соседней Италии Паоло Джентилони, которого 39-летний президент примет у себя в гостях с тех пор, как он победил на выборах и 14 мая приступил к обязанностям.

  

Теги
Владимир Путин, визит, Париж, Юрий Ушаков, Эмманюэль Макрон
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