Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании

Алишер Усманов Фото: Денис Синяков / Reuters

Продолжается обмен претензиями между бизнесменом Алишером Усмановым и оппозиционером Алексеем Навальным. 26 мая пресс-служба миллиардера обвинила политика в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что Усманов был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Впоследствии его блог был заблокирован, а Усманов оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами и опровергал обвинения в британских СМИ. Как появилось обвинение Усманова в изнасиловании — в материале РБК

Кто такой Крейг Мюррей

Бывший посол Великобритании в Узбекистане. Занимал этот пост с 2002 по 2004 год, покинув его со скандалом. В 2006 году он опубликовал книгу «Убийство в Самарканде», в которой обвинял тогдашнего президента страны Ислама Каримова в нарушении прав человека, пытках и убийствах. «Попытки рассказать правду об Узбекистане стоили мне работы. Продолжая эти попытки, я попал в кафкианский мир», — рассказывал Мюррей газете The Washington Post.

Как связаны Крейг Мюррей и Алишер Усманов

В 2007 году в своем блоге Мюррей опубликовал статью с заголовком «Алишер Усманов — ужасный убийца, преступник, рэкетир и наркоторговец», в которой писал о связях Усманова с мафией. Там же Мюррей упоминал о следующем: «В Узбекистане укоренилась убежденность, что Усманов был виновен в особо жестоком изнасиловании, которое было прикрыто, а жертва и другие лица, знавшие об этом, исчезли». Никаких доказательств своих слов в статье автор не приводит, говорит только, что подробности можно прочесть в его книге. Однако в книге Мюррея, с которой ознакомился РБК (книга доступна в интернете), Усманов упоминается один раз отдельно от рассказа автора об изнасилованиях в Узбекистане. Кроме того, РБК направил запросы Мюррею на почту и в социальных сетях, на которые пока не получил ответ.

Крейг Мюррей Фото: Darren Staples / Reuters

После того как статья была опубликована, блог Мюррея наряду еще с несколькими сайтами был отключен хостинговой компанией Fasthosts Internet Ltd. по запросу лондонской юридической фирмы Schillings, которая представляет интересы Усманова в Великобритании. В списке отключенных сайтов оказался и сайт Бориса Джонсона, который в то время активно участвовал в избирательной кампании на пост мэра Лондона и впоследствии победил. «Это совершенно невероятно, что интернет-сайт оказался заблокированным по указанию какого-то олигарха», — говорил Джонсон AP.

После разгоревшегося скандала Усманов дал интервью The Guardian, в котором ответил на 37 вопросов, в том числе о судимости в Узбекистане. «Все обвинения, предъявленные мне в 1980 году, были сфабрикованы. Верховный суд Узбекистана вынес постановление о реабилитации, в котором заявил, что эти преступления никогда не происходили», — заявил тогда Усманов. Обсуждать «ложные обвинения» в свой адрес бизнесмен отказался.



При чем здесь Алексей Навальный

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором рассказывалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». В расследовании со ссылкой на выписку из Росреестра говорилось, что Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Навальный оценил стоимость этой недвижимости примерно в 5 млрд руб. После этого Усманов подал на Навального в суд иск о защите чести и достоинства.

Как развивался конфликт Усманова с Навальным

В апреле в эфире на канале «Навальный.Live» Навальный, рассказывая про Усманова, заявил: «Он в 1990-е годы отсидел, по-моему, шесть лет в Узбекистане еще то ли за изнасилование, то ли за мошенничество, поэтому, во-первых, Алишер Усманов, безусловно, юридически является преступником и был преступником». Позднее, еще в одном эфире, 18 мая, Навальный объяснил, откуда появилась информация об обвинении Усманова в изнасиловании: «Я, к счастью, не сидел с ним в одной камере в узбекской тюрьме, но история про изнасилование — это книга посла Великобритании в Узбекистане тех времен. Этот человек — историк по профессии, он сейчас преподает историю. Я вполне доверяю послу Узбекистана в Великобритании, который описывал это все, который написал, что Усманов сидел за изнасилование».

В 1980 году военный трибунал Узбекистана​ приговорил Усманова к восьми годам лишения свободы (из них он отсидел шесть) по экономическим статьям — за мошенничество и соучастие в получении взятки (об изнасиловании, как бизнесмен и заявил в своем ролике, речь в документах не шла). В 2000 году Усманов был реабилитирован.

Утром 18 мая в Люблинском суде началось предварительное слушание по иску Усманова. В это же самое время в социальной сети «ВКонтакте» Усманов опубликовал видеообращение к Навальному.

«Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что сидел в тюрьме. Я шесть лет просидел в тюрьме в отличие от тебя по реально сфабрикованному делу — за расхищение социалистической собственности», — заявил бизнесмен. Навальный вышел в прямой эфир на своем канале в YouTube и заявил, что не собирается извиняться перед Усмановым за обвинения в коррупции и уклонении от налогов, и упрекнул миллиардера, в том, что он не предоставляет документы в доказательство своих слов. ​

Утром 26 мая пресс-служба Усманова прокомментировала видеообращение Навального, обвинив его в «тройной лжи». В пресс-службе напомнили, что в своем втором видеообращении бизнесмен привел пример «конкретного ложного» заявления Навального о том, что миллиардер отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Представители Усманова указали на то, что Навальный информацию об изнасиловании нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. «Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе», — заявили в пресс-службе.

На это Навальный отреагировал в Twitter: