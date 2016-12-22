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Кремль отказался считать проверку компании Учителя «методом давления»
12:59
Павел Казарновский, Полина Химшиашвили
Кремль отказался считать проверку компании Учителя «методом давления»

Алексей Учитель

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Налоговая проверка кинокомпании Алексея Учителя, которую полиция инициировала по запросу депутата Натальи Поклонской, «не является чем-то страшным и методом давления», заявил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал проверку соответствия кинокомпании Алексея Учителя налоговому законодательству, которую накануне начала полиция.

«Безусловно, оказывать давление на творчество абсолютно недопустимо, об этом говорил президент Путин, он говорил об этом в Санкт-Петербурге на совете по культуре, но вместе с тем контрольные органы тоже выполняют свою работу», — заметил Песков, передает корреспондент РБК.

Он указал на то, что контрольные органы выполняют свою функцию и «в конкретных случаях нужно просто смотреть, насколько она [проверка. — РБК] обоснованная». «Вообще проверка не является чем-то страшным и методом давления», — заключил пресс-секретарь президента.

«В настоящее время, когда мы с вами не имеем информации о нарушениях при проведении проверки, то и основания для сгущения красок у нас нет», — подчеркнул Песков.

Он также ответил на вопрос о том, ознакомился ли Путин с обращением актера Евгения Миронова. В среду, 24 мая, Миронов, получая из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством», передал президенту письмо в поддержку худрука «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова. При этом Миронов успел некоторое время поговорить с президентом.​ «Да, ознакомился. У них там действительно был краткий разговор. По реакции мне сказать нечего», — рассказал Песков. 

Теги
Кремль, Дмитрий Песков, Алексей Учитель
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