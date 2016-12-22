Профсоюзы попросили проверить нарушения прав рабочих на стадионе «Зенита»

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Российские профсоюзы потребовали проверить нарушения прав иностранных рабочих при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена». Соответствующее обращение они направили в Генпрокуратуру

Объединение профсоюзов «Конфедерация Труда России» обратилось в Генпрокуратуру России и Роструд с просьбой проверить нарушения прав рабочих из КНДР при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена». Об этом сообщил РБК президент объединения Борис Кравченко.

«Мы просим проверить правомерность использования иностранных рабочих, их статус, заключены ли с ними договоры, какого рода это договоры и в каких условиях они работают», — отметил он.

Информация о нарушении прав рабочих из Северной Кореи при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге появилась в мае. Норвежский журнал Josimar опубликовал расследование «Рабы Петербурга» (The Slaves of St Petersburg), в котором рассказывалось о работе граждан из КНДР на стройках Санкт-Петербурга, в том числе и на строительстве стадиона ФК «Зенит». По данным издания, на стройке стадиона присутствовали как минимум 110 граждан Северной Кореи. Журналисты утверждали, что их права, также как и права всех остальных иностранных рабочих, серьезно нарушались.

После публикации расследования главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии направили обращение к главе ФИФА Джанни Инфантино с выражением озабоченности в связи с этой информацией. 25 мая газета The Guardian опубликовала ответное письмо главы Инфантино, в котором он подтверждал, что инспекционная комиссия нашла «убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке в Санкт-Петербурге». Инспекция была проведена в ноябре прошлого года. Во время новой инспекции в марте 2017 года, рабочие из КНДР со стройки пропали.

​«ФИФА осведомлена и решительно осуждает часто ужасающие условия труда, в которых гражданам Северной Кореи приходится работать в разных странах по всему миру», — заявил Инфантино в своем письме. По его словам, «обнаруженные проблемы впоследствии обсуждались с генеральным подрядчиком».

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Сложившуюся ситуацию 25 мая прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что участие иностранных рабочих в стройках в России полностью контролируется «компетентными органами». «Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так «озаботились» правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством», — заявила Захарова. Официальный представитель МИД также предложила всем тем, кто заинтересован судьбой рабочих из КНДР «обратить взоры на другие известные страны, где условия труда специалистов-мигрантов действительно оставляют желать лучшего».

В ноябре 2016 года стало известно, что на стройке стадиона погиб рабочий из КНДР. Как сообщал «Росбалт», выяснением обстоятельств случившегося занялись Следственный комитет и Государственная инспекция труда по Санкт-Петербургу.

Конфедерация труда России является общероссийским объединением профсоюзов, которое существует с 1995 года. В него входят более 20 профсоюзных организаций, численность которых оценивается в 2 млн человек. С 2011 года президент Конфедерации Борис Кравченко является членом Совета при президенте по правам человека.

 
Теги
Санкт-Петербург, мигранты, КНДР, ФИФА, «Зенит Арена», Джанни Инфантино
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