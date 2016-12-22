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Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского»
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03:35
Анна Трунина
Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского»

Павел Карпов

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Суд в Великобритании поручил арестовать фигуранта «дела Магнитского», бывшего следователя МВД Павла Карпова за то, что он проявлял неуважение и неповиновение суду

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя МВД по «делу Магнитского» Павла Карпова за неуважение к суду и неповиновение. Это следует из сообщения пресс-службы созданного при поддержке главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера проекта Law and Order in Russia.

Как отмечается в релизе, ордер на арест был выдал в связи с нарушением Карповым судебных постановлений выплатить фонду Hermitage Capital компенсацию в размере £650 тыс. ($877,8 тыс.) по делу о защите чести и достоинства.

В июле 2016 года фонд обратился в суд с требованием привлечь Карпова к ответственности. Однако 39-летний экс-следователь на судебное заседание не явился. Суд направил Карпову несколько извещений и после этого постановил, что россиянин не подчинился требованию британских властей, после чего на три месяца заочно арестовал его в сентябре 2016 года за отказ явиться в суд и дать показания.

В 2008 году Павел Карпов вел дело, которое было связано с уклонением от уплаты налогов фирмой «Камея» — клиента инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Следствие тогда утверждало, что Hermitage вывел из российского бюджета более 5 млрд руб., а юрист фонда Сергей Магнитский принимал участие в выводе средств. В результате Магнитский был арестован и спустя год умер​ в СИЗО «Матросская тишина». По словам Браудера, Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым был причастен Карпов и другие сотрудники МВД России.

После этого власти США внесли имя Карпова в так называемый «список Магнитского», которым Вашингтон ограничил въезд на территорию своей страны, а также возможность вести экономическую деятельность.

В отношении деятельности Карпова основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный опубликовал расследование, которое показало причастность Карпова к гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.​ Также в фильме есть информация об имуществе экс-следователя, квартирах, автомобилях, земельных участках и прочее.После этого Карпов обвинил Навального в клевете и подал на него в суд. 

Теги
Великобритания, Суд, Павел Карпов, "дело Магнитского"
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