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Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
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Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
Политика, 19:40
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Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
В отношениях между Россией и Германией есть еще не решенные вопросы, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как заверил он после переговоров с Владимиром Путиным, «открытые раны» связаны с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в отношениях между двумя странами есть «открытые раны» и нерешенные вопросы. Трансляцию пресс-конференции показал телеканал «Россия 24».

«Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас», — сказал он. — От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в Восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений».

Штайнмайер прилетел в Россию с однодневным визитом 25 октября. В рамках поездки он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, встретился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и выступил в лютеранском кафедральном соборе.

Поводом для визита президента Германии в Москву стала передача собора Петра и Павла в центре Москвы Евангелическо-лютеранской церкви. Как рассказал ТАСС пастор храма Виктор Вебер, собор уже долгое время имел статус кафедрального и был главным для лютеран Европейской России, но церковь до сих пор была лишь пользователем, а не собственником храма.

После встречи с Путиным Штайнмайер примет участие в торжественной передаче собора во владение церкви. По мнению Вебера, решение российских властей вернуть собор церкви в год 500-летия реформации является началом процесса восстановления исторической справедливости и передачи верующим культовых сооружений в стране.

Как отмечает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Маркус Венер, причиной и задачей приезда Штайнмайера является именно «разговор за чаем» с Путиным, в ходе которого немецкий президент намерен понять, возможно ли постепенное восстановление доверия между Берлином и Москвой.

«Первая поездка Штайнмайера в Россию в новом качестве тщательно обсуждалась с правительством ФРГ. Нужно было избежать рисков доставить в Москву неверное послание, представляя визит как поддержку «особых отношений» главы государства с Кремлем», — пишет Венер. По его словам, участие в праздновании годовщины реформации и передача собора стали и поводом, и условием для совершения визита.

Перед встречей с российским коллегой Штайнмайер в интервью «Коммерсанту» отметил, что решение о передаче собора было принято при личном участии Путина. «Кроме того, я был бы рад, если бы встреча с Путиным дала возможность понять, есть ли перспективы восстановления утраченного доверия между нашими странами, и разобраться в том, каким путем можно этого достичь», — добавил немецкий президент.

Штайнмайер является президентом ФРГ с 19 марта 2017 года. До этого он более трех лет возглавлял немецкий МИД в третьем коалиционном правительстве Ангелы Меркель. Ранее в 2005–2009 годах он также работал министром иностранных дел ФРГ в первом правительстве Меркель.

За полгода в должности президента для него это 20-й иностранный визит. В России же президент ФРГ не бывал с октября 2010 года — тогда эту должность занимал Кристиан Вулфф, и для него это был третий зарубежный визит. В должности министра иностранных дел Штайнмайер последний раз был в России летом 2016 года в Екатеринбурге. Вернер из FAZ напоминает, что Вулфф находился в России четыре дня, тогда как однодневный рабочий визит Штайнмайера на этот раз — нижняя планка дипломатического протокола.

Отец нации: почему Штайнмайер идет на пост президента
Политика

К моменту своего избрания президентом Штайнмайер больше года возглавлял рейтинг самых популярных политиков Германии, если судить по ежемесячным опросам Infratest-Dimap. Будучи членом и бывшим лидером Социал-демократической партии, он поддерживает имидж умеренного «надпартийного» политика.

Германия является парламентской республикой, и президент там обладает ограниченным влиянием на повседневную политику. Тем не менее он представляет ФРГ в международно-правовых отношениях, аккредитует послов, утверждает все законы и осуществляет за ними конституционный надзор. Фактически президент Германии представляет страну за рубежом и консолидирует общество внутри страны.

Как дипломат, Штайнмайер занимал умеренную пророссийскую позицию, подчеркивая готовность к широкому диалогу с Москвой, но настаивая на выполнении минских соглашений всеми сторонами украинского кризиса. В июне 2016 года он и его австрийский коллега Себастиан Курц предложили систему пошагового ослабления санкций против России. Перед этим Штайнмайер раскритиковал проходящие тогда учения НАТО, назвав их «бряцаньем оружием», за что немецкие политики-консерваторы назвали его «путинским соглашателем».

Авторы: Георгий Макаренко, Анна Трунина.
Теги: Россия , Владимир Путин , Германия , Франк-Вальтер Штайнмайер
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