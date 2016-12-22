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Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета
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Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета
Политика, 21:14
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Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета
Фракции КПРФ и «Справедливой России» не намерены голосовать за проект бюджета на 2018–2020 годы, рассказали РБК депутаты. В ЛДПР затруднились сказать о своей позиции
Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский (Фото: Анна Исакова / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Всегда против

В пятницу, 27 октября, Госдума намерена рассмотреть в первом чтении проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов, следует из плана работы нижней палаты. Главный финансовый документ не будут поддерживать коммунисты и справедливороссы, рассказали РБК парламентарии. Аналогичное решение они приняли год назад, не голосовали и несколькими годами ранее. ЛДПР со своей позицией еще не определилась.

Как пояснил РБК депутат Госдумы, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, коммунисты проголосуют против проекта бюджета 2018–2020 годов: их не устраивает, что в нем не предусмотрены «введение прогрессивной шкалы налогообложения, национализация минерально-сырьевой базы, введение монополии на спиртосодержащую продукцию». По его словам, бюджет сверстан исходя из конъюнктуры мировых цен на нефть и газ и не является «бюджетом развития». Кроме того, документ носит асоциальный характер, финансирование по многим социальным статьям уменьшается, отмечает депутат.

КПРФ критично относится к тому, что в этом бюджете сокращены расходы на оборону и безопасность страны, в то время как США наращивают военные расходы, а «Россия в условиях сложной геополитики должна соответствовать», говорит Афонин. По спорту и культуре есть серьезные сокращения, по молодежной политике нет изменений, отмечает коммунист. По его словам, программы поддержки Дальнего Востока и развития промышленности не наполняются деньгами, а значит, не могут быть реализованы. Наконец, проект не предусматривает возможность принятия законопроекта «О детях войны» и поддержки малозащищенных категорий населения, которым «в условиях экономического кризиса требуется особая поддержка», говорит депутат.

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«Справедливая Россия» воздержится от голосования за бюджет, «как всегда», рассказал журналистам на брифинге лидер фракции Сергей Миронов. Справедливороссы, как и в прошлые годы, намерены в ближайшее время представить свой «альтернативный бюджет». «Справедливую Россию», как и коммунистов, не устраивает отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Также фракция требует «обязательную индексацию пенсий для всех пенсионеров — и работающих, и не работающих, увеличение расходов на здравоохранение и образование, индексацию зарплат бюджетникам, прежде всего врачам и учителям», говорил Миронов.

Геннадий Зюганов и Сергей Миронов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

ЛДПР еще не определилась со своей позицией по проекту бюджета, сказал РБК источник во фракции. Депутаты ЛДПР отказывались комментировать РБК проект бюджета, адресуя все вопросы к своему коллеге, первому зампредседателя комитета по бюджету Сергею Катасонову, связаться с которым РБК не удалось.

Единороссов решение их коллег по палате не удивляет, но, по словам депутата Евгения Ревенко, это исключительно «политическая поза». «Они могут себе позволить такую роскошь безответственного голосования — не поддерживать бюджет. Но страна без бюджета жить не может, и вместо того чтобы работать конструктивно, добиваясь принятия своих предложений через поправки ко второму чтению, они принимают политическую позу», — сказал он РБК. При этом Ревенко напомнил, что таким образом оппозиция не поддержит, скажем, повышение минимального размера оплаты труда с 2018 года до 85% прожиточного минимума, а с 2019-го — до 100%, отчего «зависят доходы многих бюджетников». «Они не будут голосовать за поддержку сельского хозяйства, за повышение расходов на образование, на медицину — пусть, возможно, они не очень большие, но они есть», — заявил парламентарий.

Что предложило правительство

Проект бюджета на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму правительством 29 сентября. Согласно основным характеристикам бюджета, на 2018 год доходы планируются в размере 15,3 трлн руб., расходы — 16,5 трлн руб.; в 2019 году доходы — 15,6 трлн руб., расходы — 16,4 трлн руб.; в 2020 году доходы — 16,3 трлн руб., расходы — 17,2 трлн руб. В 2018 году предполагается дефицит 1,3% ВВП (1,3 трлн руб.), в 2019-м — 0,8% ВВП (819 млрд руб.), в 2020 году — также 0,8% ВВП (869 млрд руб.).

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Среди крупнейших источников дополнительных доходов, которые запланировало правительство, — повышение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо (на 50 коп. в расчете на один литр с 1 января 2018 года и еще на 50 коп. в середине года), которое должно дать 25,3 млрд руб. в 2018 году и еще 90 млрд руб. в 2019–2020 годах; повышение на 15% ставок утилизационного сбора на строительную, дорожную и сельскохозяйственную технику (плюс 23,9 млрд руб. в 2018 году), расширение шкалы акцизов на легковые автомобили — введение для машин с моторами от 200 л.с. ставок акцизов от 897 до 1084 руб. за 1 л.с. (плюс 13,9 млрд руб.). Если дополнительные акцизы на бензин будут автоматически переложены на рядовых потребителей, то введение дифференцированной шкалы акцизов на мощные автомобили, скорее всего, затронет покупателей машин премиального сегмента.

У коммунистов и справедливороссов всегда были конкретные предложения по бюджету, другое дело, что они никогда не принимаются единороссами в расчет, говорит политолог Николай Миронов. «Их предложения просто остаются словами, поэтому из года в год превращаются в мантру», — заметил он.

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина.
Теги: Госдума , бюджет , оппозиция
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