Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о том, что Крым является территорией Украины. Всех осужденных за подобные высказывания она назвала политзаключенными

Ксения Собчак (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться на выборы президента, заявила о неподсудности ее слов о Крыме.

Собчак сообщила, что согласно закону, подать в суд на человека можно за призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. «В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным», — заявила она (цитата по «РИА Новости»).

«Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже», — подчеркнула Собчак, добавив, что все осужденные за это «политзаключенные и невиновны». По ее словам, она участвует в выборах, чтобы «их нельзя было незаконно осудить в тишине».

Во вторник, 24 октября, на своей пресс-конференции Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права. ​«Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — говорила она.

После слов Собчак руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заметил в своем Telegram канале, что «за такую фразу ФСБ расследует уголовное дело о призывах к сепаратизму в отношении крымского татарина Сулеймана Кадырова». Дело против Кадырова было заведено в октябре 2016 года за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, сообщал изданию «Крым.Реалии» адвокат подозреваемого Алексей Ладин. Поводом для возбуждения дела стало то, что Сулейман Кадыров сделал репост видеозаписи, сопроводив ее комментарием о том, что он считает Крым украинским.

Полуостров Крым вошел в состав России по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума. Украина и страны Запада считают это аннексией, Россия заявляет, что Крым был присоединен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.