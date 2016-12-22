Власти Крыма назвали «международной чушью» доклад ООН о правах человека

Доклад ООН о произвольных арестах, пытках и других проблемах в Крыму подготовлен на основе сплетен и слухов, заявили в правительстве Крыма. Его заказчики находятся на Украине, полагают власти

Дмитрий Полонский (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Обвинения со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека о нарушении прав человека в Крыму является «международной чушью», заявил РБК министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский.

«Они [авторы доклада о правах человека в Крыму] прикрываются именем уважаемой организации. Это на самом деле заявил верховный лгун по правам человека, ни разу здесь не побывав и руководствуясь сплетнями да слухами. Если бы этот Верховный комиссар ООН по правам приехал, то он убедился бы в обратном», — отметил министр. По мнению Полонского, Зейд Раад аль Хусейн не руководствуется реальными фактами, игнорирует он и нормы международного права.

«Эти товарищи давно заняли позицию, при которой ничего не знают, но регулярно получают информацию от своих заказчиков из недогосударства Украина», — добавил чиновник.

В разговоре с РБК председатель ЦИК курултая крымскотатарского народа Заир Смедля заявил, что пока заявление ООН не принесет результата и не изменит политику местных властей. «Крымские власти, как обычно, все отрицают — сам споткнулся, сам себя пытал. Соответственно, заявление ООН в ближайшее время не сможет ни на что повлиять, а потом, наверное, да [повлияет]», — отметил он.

«Я не пессимист — просто реалист, ведь власти привыкли делать хорошую мину при плохой игре, когда утверждают, что нет ни пыток, ни незаконных арестов, ни пропажи людей. Поэтому, чтобы люди не жаловались, репрессии, наоборот, усилятся. Со временем отрицать [репрессии] власти уже не смогут, и тогда государственная махина поймет, что в любом случае нужно садиться за переговоры», — рассказал Смедля. Исполнительный орган курултая, меджлис крымско-татарского народа, признан в России экстремистской организации и запрещен.

В докладе Управления ООН говорилось о том, что со времени вхождения полуострова в состав России ситуация с правами человека «существенно ухудшилась». Силовики и члены самообороны Крыма были замешаны в пытках, похищениях и убийствах, отметили авторы доклада, власти этих людей не преследовали.

Кроме того, власти запугивали членов крымско-татарской общины под предлогом борьбы с терроризмом, отметили авторы доклада. «Сотни» заключенных и арестованных были перемещены на территорию материковой России, с некоторыми из них «плохо обращались». По меньшей мере трое погибли из-за неоказания им медицинской помощи, заявили в ООН.

В организации также заявили, что десяткам тысяч жителей полуострова было навязано гражданство России. В частности, многим госслужащим пришлось отказаться от прошлого гражданства, чтобы не потерять работу. В то же время некоторые жители полуострова не соответствовали требованиям получения гражданства и стали иностранцами в Крыму, подчеркнули в ООН.