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Трамп продолжил нападки на отказывающихся вставать во время гимна атлетов
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Трамп продолжил нападки на отказывающихся вставать во время гимна атлетов
Политика, 18:45
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Трамп продолжил нападки на отказывающихся вставать во время гимна атлетов
Президент США Трамп в Twitter продолжает критиковать американских спортсменов, в знак протеста встающих на колени во время исполнения гимна. За право на свободу самовыражения вступился легендарный баскетболист Майкл Джордан

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 сентября, продолжил в Twitter атаковать американских спортсменов, которые в знак протеста против произвола полицейских перестали вставать на матчах во время исполнения государственного гимна.

«Многие люди освистали игроков, которые встали вчера на колени (их был небольшой процент). Это те фанаты, которые требуют уважения нашему Флагу!» — написал Трамп в своем мини-блоге, комментируя поведение спортсменов на состоявшихся в выходные матчах Национальной футбольной лиги (NFL) и Главной бейсбольной лиги (MBL). По оценкам The New York Times, десятки игроков встали на колени вместо того, чтобы встать при исполнении гимна. 

 В следующем сообщении Трамп предложил хештег «Постоим за наш Гимн» (#StandForOurAnthem).

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Еще в одном твите, опубликованном в понедельник, Трамп поддержал владельцев команд Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR), которые заявили, что по их мнению, американские футболисты должны быть уволены из NFL за отказ вставать во время гимна. «Очень горд за NASCAR, их сторонников и фанатов. Они не будут мирится с проявлением неуважения к флагу нашей страны — они заявили об этом громко и недвусмысленно», — написал Трамп вTwitter 25 сентября.

Владелец одной из команд NASCAR Ричард Чайлдресс заявил: «Любой, кто работает на меня, должен уважать страну, в которой мы живем. Так много людей отдали жизнь за нее. Это Америка» (цитата по Guardian). Известный в NASCAR гонщик Ричард Петти высказался более радикально. Он заявил, что все те, кто отказываются подниматься во время национального гимна, должны быть выдворены из страны.

Начало скандала

22 сентября американский президент во время выступления в Алабаме назвал спортсменов «сукиными детьми» и призвал владельцев команд Национальной футбольной лиги увольнять игроков за отказ вставать при исполнении гимна.  По мнению Трампа, игрок Национальной футбольной лиги «не имеет права оскорблять наш Великий Американский Флаг (или Страну) и должен вставать во время исполнения гимна», так как зарабатывает миллионы. «А если нет — ты уволен, найди себе другое занятие», — написал Трамп в Twitter. Он подчеркнул, что его критика не имеет никакого отношения к расовым вопросам.

Слова президента спровоцировали резкую реакцию в профессиональном сообществе. Игрок баскетбольной команды Golden State Warriors ​Стефен Карри отказался ехать в Белый дом на традиционный прием для спортсменов. Баскетболист заявил, что на собрании игроков проголосует против поездки в Вашингтон, которая была запланирована на февраль. Тогда Трамп объявил об отзыве приглашения спортсмена в Белый дом. «Быть приглашенным в Белый дом считается большой честью, — написал президент в Twitter. — Стефен Карри сомневается, поэтому его приглашения отозвано!». Карри назвал поведение Трампа абсурдом, подчеркнув, что так вести себя недопустимо для президента. Его поддержали ведущие баскетболисты. Легендарный Леброн Джеймс написал в Twitter, что посещение Белого дома считалось честью до тех пор, пока там не поселился Трамп. Команда Карри объявила, что все равно приедет в феврале в Вашингтон, но вместо визита в Белый дом пообещала провести акции в поддержку равенства.

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Майкл Джордан, которому принадлежит команда Charlotte Hornets, тоже отметил, что каждый может мирно выражать свое мнение и должен искать пути к полюбовному разрешению спорных ситуаций. «Одним из фундаментальных прав, на которых строилась эта страна, была свобода выражения, — цитирует Джордана The Charlotte Observer. — У нас есть старые традиции по поводу мирных протестов. Поэтому нельзя демонизировать и травить тех, кто пользуется своим правом мирно выражать свое мнение».

Спортсмены из Главной лиги бейсбола (MLB) выразили солидарность с футболистами и баскетболистами. Брюс Максвелл 23 сентября первым из чернокожих бейсболистов лиги встал на колени во время исполнения гимна.

Владельцы команд поддержали своих игроков, хотя многие из них во время избирательной кампании финансировали штаб Трампа. «Злые и оскорбительные замечание президента противоречат всему, что воплощает наша страна», — цитирует Associated Press владельца футбольной команды San Francisco 49ers Джеда Йорка. Генеральный директор Green Bay Packers из NFL Марк Мерфи сказал, что команда готова отстаивать права своих игроков мирно выражать свой протест. «Мы полагаем, что очень важно поддержать наших игроков, которые предпочитают мирным способом выражать свою позицию в надежде на изменения к лучшему. Нам, американцам, повезло, что мы имеем право выражать свои мысли открыто и свободно», — добавил он.

Акция протеста продолжается с 2016 года, однако президент Трамп обратил внимание на нее только сейчас. Начал протесты игрок Национальной футбольной лиги, чернокожий Колин Кейперник, объяснивший свое решение намерением начать дебаты вокруг полицейского произвола в отношении чернокожих. ​

Автор: Павел Кошкин.
Теги: американский футбол , Майкл Джордан , спортсмены , бейсбол , NASCAR
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