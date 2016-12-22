В Совфеде увидели попытки Запада влиять на выборы через «дело «Кировлеса»

Через «дело «Кировлеса», в котором фигурирует оппозиционер Алексей Навальный, иностранные государства влияют на подготовку к выборам президента в России. Такую оценку дала комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета

Алексей Навальный и Петр Офицеров (слева направо) во время оглашения приговора в Ленинском суде (Фото: Сергей Бровко / ТАСС)

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета обнаружила зарубежное влияние на «дело «Кировлеса» и на грядущие президентские выборы, об этом говорится в материалах первого в нынешней сессии заседания комиссии (есть в распоряжении РБК).

По этим данным, иностранные государства вмешивались в рассмотрение «дела «Кировлеса» в Совете Европы.

«[Эта активность] приобретает в настоящее время все более очевидный характер противоправного давления на российские власти и общество», — говорится в материалах заседания комиссии.

Кроме того, оно ведет «к дезинформации мировой общественности с целью оказать прямое влияние на подготовку и проведение президентских выборов в России в 2018 году», что является, «по сути, покушением на российский электоральный суверенитет», считают члены комиссии.

В ходе заседания комиссия предложила продумать механизмы ограничения деятельности физических лиц и СМИ, которые вмешиваются в политические процессы в России.

​«Речь идет об ограничении деятельности физических иностранных лиц, а также СМИ. Тут лидером является «Радио Свобода», которое не скрывает своего резко негативного отношения к тому, что здесь, в России, происходит, и привлекает к своей деятельности так называемых экспертов, политических диссидентов», — заявил член комиссии Игорь Чернышенко.

О значении «дела «Кировлеса» заявил также сенатор Олег Морозов.

«Это дело, так называемое Навальный и Офицеров против России, известное, и влияние через него на российскую политику несомненно», — заявил Морозов.

«Если Совет Федерации считает, что решение ЕСПЧ и заявления КМСЕ (комитет министров Совета Европы. — РБК) о факте неисполнения решений ЕСПЧ — зарубежное влияние, то это очень странный подход», — заявил РБК глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Решения ЕСПЧ обязательны для России и являются частью правовой системы. Странно, что в Совфеде этого не знают. А решения КМСЕ по вопросам деятельности СЕ носят обязательный характер, тогда как рекомендации, которые КМСЕ адресует странам — членам СЕ, являются для них не юридически, а политически обязательными», — заключил он.

До этого о влиянии на политическую ситуацию в России с помощью дела Навального официально заявил Минюст. Согласно позиции ведомства обязательства российских властей перед Навальным и Офицеровым выполнены, а призыв Совета Европы обеспечить оппозиционеру доступ к президентским выборам в России — это политическое давление на страну.

В Минюсте подчеркнули, что решение Совета Европы по «делу «Кировлеса» свидетельствует о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции, а также демонстрирует «явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны».

Такой была реакция российских властей на заявление КМСЕ о том, что права Навального при рассмотрении «дела «Кировлеса» продолжают нарушаться. Согласно позиции КМСЕ Москве необходимо «срочно принять меры для устранения последствий, в частности запрета на то, чтобы господин Навальный баллотировался на выборах».

В июле 2013 года Ленинский суд Кирова признал виновными в мошенничестве двух главных фигурантов так называемого дела «Кировлеса» — Алексея Навального и Петра Офицерова. Они своей вины не признали и заявили о политической ангажированности действий суда. После решения Европейского суда по правам человека, который установил, что при рассмотрении дела права обвиняемых были нарушены, Верховный суд России отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Однако после этого Ленинский суд снова признал Навального виновным и приговорил к пяти годам колонии условно. По закону из-за наличия судимости теперь он не может баллотироваться на пост президента России. Ранее Навальный неоднократно заявлял о желании участвовать в выборах.