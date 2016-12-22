ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

Управление по правам человека ООН обвинило Россию в нарушении международного права, произвольных арестах и задержаниях людей и пытках. Организация призывает Россию «исполнять свои обязательства как оккупационной власти»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация считает оккупированной территорией. Доклад управления размещен на его официальном сайте.

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», — говорится в докладе ООН.

В 2014 году в Крыму законы Украины были заменены законами Российской Федерации «в нарушение обязательства по международному гуманитарному праву уважать существующее законодательство оккупированной территории», утверждают в ООН. Это привело к произвольному исполнению антиэкстремистского законодательства. «Наиболее пострадавшими» от этой практики в ООН называют противников референдума о судьбе Крыма, проведенного в марте 2014 года, — журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа», которая была признан запрещенной в России в 2016 году.

«Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины», — утверждает ООН.

В организации напомнили, что среди сотен задержанных и осужденных — украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным ООН, как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания.

ООН приводит в пример также два «задокументированных» инцидента, случившихся в 2016 году, когда проукраинские активисты якобы были вынуждены сотрудниками ФСБ признаться в совершении террористических преступлений. «К ним применялись пытки с элементами сексуального насилия», — говорится в докладе.

Кроме того, организация заявляет о «принудительном отправлении на психиатрическое лечение политических оппонентов» в Крыму и упоминает десять подобных случаев пропажи людей.

В ООН отдельно оговаривают, что замена украинских законов на российские повлияла на всех жителей Крыма, а «десяткам тысяч было навязано российское гражданство». Это, по данным организации, «особенно жестко» сказалось на тех, кто официально отказался от гражданства, госслужащих, которым пришлось отказаться от своего украинского гражданства под угрозой потери работы, и крымчанах, которые не смогли получить гражданства и стали иностранцами.

«Вопрос о гражданстве оказал большое влияние на жизнь многих жителей Крыма», — сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По его мнению, такие события можно приравнять к «принуждению людей к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено в соответствии с четвертой статьей Женевской конвенции».​

ООН предлагает России 20 рекомендаций, призывая «исполнять свои обязательства как оккупационной власти и соблюдать права человека в Крыму».

Крым был присоединен к России по итогам проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором 95% проголосовавших приняли решение о вхождении республики в состав России.