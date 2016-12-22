Трамп ограничил въезд в США для жителей восьми стран

Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран. Если раньше ограничения касались в основном мусульманских стран, то теперь в него вошли Венесуэла и КНДР

Как сообщает агентство Reuters, в соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то Венесуэла, КНДР и Чад появились в нем впервые.

Подписывая документ, Трамп объяснил, что делает это в интересах США и для обеспечения безопасности граждан страны.

Указ Трампа вступит в силу 18 октября. Это, по мнению американских властей, позволит в том числе и пограничным службам в аэропортах подготовиться к нововведению.

Документ был составлен с учетом пожеланий Министерства внутренней безопасности США, оценивавшего в том числе и потенциальную террористическую угрозу со стороны представителей разных стран. При этом в ведомстве предлагали внести в указ Трампа Ирак, однако американский президент не стал этого делать, объяснив это отношениями между двумя странами и готовностью Багдада бороться с международным терроризмом.

Первый запрет на въезд из шести стран Ближнего Востока вызвал яростную критику со стороны правозащитников. Несколько американских судов приостановили действие документа. Однако в июне Верховный суд признал правоту Трампа, хотя уточнил, что указ не должен действовать в том случае, если он приводит к разделению семей.