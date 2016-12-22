Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,50 EUR Нал. 69,33 68,67 USD Бирж. 57,50 -0,40 EUR Бирж. 68,66 -0,49 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3688,65 -88,28 ММВБ 2051,63 -0,42% РТС 1123,24 +0,28% Brent 56,90 +0,80% DJIA 22349,59 -0,04% Nasdaq 6426,92 +0,07% FTSE 7310,64 +0,64%
«Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента
Лента новостей
В Германии прошли протесты против вхождения ультраправых в парламент 00:58, Политика «ВИМ-Авиа» обратилась в правительство за господдержкой 00:06, Бизнес В Москве «заминировали» гостиницу «Даблтри Хилтон» 24 сен, 23:59, Общество Число «заминированных» ТЦ в Москве увеличилось до девяти 24 сен, 23:04, Общество В Турции убили туриста из Белоруссии 24 сен, 22:18, Общество Личные счеты: как топ-менеджмент «ФК Открытие» лишился денег в банке 24 сен, 22:02, Финансы Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 319 человек 24 сен, 21:59, Общество Погибшего в Сирии российского генерала посмертно представили к награде 24 сен, 21:54, Политика В Сирии погиб российский генерал 24 сен, 21:42, Политика Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель 24 сен, 21:28, Политика Корреспондент «РИА Новости» попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре 24 сен, 21:11, Общество В Италии во время авиашоу разбился истребитель 24 сен, 21:08, Общество «Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России 24 сен, 21:04, Спорт В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса 24 сен, 20:51, Общество В церкви в американском штате Теннесси произошла стрельба 24 сен, 20:42, Общество Возле берегов Мексики сформировался тропический шторм «Пилар» 24 сен, 20:37, Общество Радикалы против Меркель: кто потеснил правящую коалицию в бундестаге 24 сен, 20:24, Политика Более 35 тыс. человек эвакуировали с Бали из-за угрозы извержения вулкана 24 сен, 20:23, Общество Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент 24 сен, 20:16, Политика В Мали из-за взрыва погибли три миротворца ООН 24 сен, 19:54, Общество Экзитполы показали победу блока Меркель на выборах в Германии 24 сен, 19:29, Политика В Москве эвакуировали два ТЦ 24 сен, 19:28, Общество Иран начал проведение военных учений на границе с Иракским Курдистаном 24 сен, 19:03, Политика Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Зенит». Онлайн 24 сен, 19:00, Спорт В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР 24 сен, 18:57, Общество Siemens заявил о переменах в работе с клиентами после истории с турбинами 24 сен, 18:38, Бизнес В избиркоме Германии рассказали о явке на выборы в парламент 24 сен, 18:08, Политика В Хорватии молодой человек с ножом ранил шестерых посетителей кафе 24 сен, 17:53, Общество
«Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента
Политика, 01:47
0
«Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента
Российские государственные ведомства занимаются мониторингом каналов в сети Telegram. Проводится эта работа в том числе и для президента России
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Как сообщает газета «Ведомости», пресс-службы целого ряда министерств и государственных компаний включают обзор общественно-политических каналов в Telegram для своих руководителей. В частности, этим занимаются в МИД, МВД, ФСБ, Министерстве обороны, Министерстве юстиции, а также в Сбербанке, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказал изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеграм-каналы мониторятся и для Владимира Путина. Собеседник «Ведомостей» во внутриполитическом блоке Кремля отметил, что обзор написанной в них информации ведется в том числе и на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что для главы правительства телеграм-каналы не включаются в мониторинг, а сам премьер их не читает. Объяснила она это тем, что 80% содержания там — «слухи и попытки манипулировать информацией», а все остальное — пересказ новостей из различных СМИ.

Один из федеральных чиновников, опрошенных «Ведомостями», сообщил, что общественно-политические каналы Telegram читает, поскольку там в сжатом виде собраны все самые важные политические события. При этом он указал, что ему непонятно, по какому принципу там расставлены акценты.

Большинство собеседников издания предполагают, что на самом деле телеграм-каналы — «игрушка» внутриполитического блока Кремля, с помощью которого можно донести сигнал определенной группе интересов. Правда, они указывают, что любой переданный таким образом «привет» может оказаться ложным.

По словам собеседника, близкого к администрации президента, первый заместитель главы Сергей Кириенко телеграм-каналы не читает. По его словам, этот источник — современный вариант средневековых памфлетов и самиздата середины XX века. «Вся эта информация востребована только «сплетниками двора», которые, не имея доступа к первоисточникам, как и 500 лет назад, пытаются осведомиться по государственным вопросам у княжеского повара», — заявил собеседник издания в АП.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дмитрий Песков , Telegram , Сергей Кириенко
Главное
В Сирии погиб российский генерал Политика
Материалы по теме
Самый читаемый Telegram-канал «Бывшая» продан за 5,5 млн руб. Свое дело
Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку