«Ведомости» узнали о мониторинге каналов в Telegram для президента

Как сообщает газета «Ведомости», пресс-службы целого ряда министерств и государственных компаний включают обзор общественно-политических каналов в Telegram для своих руководителей. В частности, этим занимаются в МИД, МВД, ФСБ, Министерстве обороны, Министерстве юстиции, а также в Сбербанке, сообщает газета «Ведомости».
Как рассказал изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеграм-каналы мониторятся и для Владимира Путина. Собеседник «Ведомостей» во внутриполитическом блоке Кремля отметил, что обзор написанной в них информации ведется в том числе и на предмет вброса непроверенной или заведомо недостоверной информации.
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила, что для главы правительства телеграм-каналы не включаются в мониторинг, а сам премьер их не читает. Объяснила она это тем, что 80% содержания там — «слухи и попытки манипулировать информацией», а все остальное — пересказ новостей из различных СМИ.
Один из федеральных чиновников, опрошенных «Ведомостями», сообщил, что общественно-политические каналы Telegram читает, поскольку там в сжатом виде собраны все самые важные политические события. При этом он указал, что ему непонятно, по какому принципу там расставлены акценты.
Большинство собеседников издания предполагают, что на самом деле телеграм-каналы — «игрушка» внутриполитического блока Кремля, с помощью которого можно донести сигнал определенной группе интересов. Правда, они указывают, что любой переданный таким образом «привет» может оказаться ложным.По словам собеседника, близкого к администрации президента, первый заместитель главы Сергей Кириенко телеграм-каналы не читает. По его словам, этот источник — современный вариант средневековых памфлетов и самиздата середины XX века. «Вся эта информация востребована только «сплетниками двора», которые, не имея доступа к первоисточникам, как и 500 лет назад, пытаются осведомиться по государственным вопросам у княжеского повара», — заявил собеседник издания в АП.