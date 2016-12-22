Следственный комитет возбудил дело об убийстве депутата в Чечне

По факту убийства депутата парламента Чечни возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. Его машину обстреляли, она несколько раз перевернулась

Мухмад Асхабов (Фото: пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений ЧР)

Чеченское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова. Депутат ехал из дома на работу, его автомобиль расстреляли неизвестные на дороге в Ачхой-Мартановском районе, сообщила РБК официальный представитель следственного управления СК по Чечне Марьям Налаева.

«Машина была обстреляна, несколько раз она перевернулась, потому что водитель потерял управление», — отметила она.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Секретарь чеченского республиканского отделения КПРФ Магомед Дадуев сообщил РБК, что автомобиль Мухмада Асхабова перевернулся​ утром в пятницу, 25 августа, когда парламентарий ехал на работу. «Никакой информации о том, что авто было расстреляно, у меня нет. Первый раз об этом слышу. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию [о расстреле авто] не могу. По какой причине перевернулся автомобиль — пока неизвестно. Ведутся следственные действия», — добавил Дадуев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Асхабова, назвав его «руководителем, снискавшим всенародное уважение».

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предположил, что к гибели депутата Мухмада Асхабова могут быть причастны террористы. «У него была очень активная жизненная позиция», — пояснил он.

Асхабов стал депутатом чеченского парламента от партии КПРФ в сентябре 2016 года. До этого он работал на разных должностях в администрации Ачхой-Мартановского района Чечни, также был первым замглавы администрации Сунженского муниципального района. В 2011 году назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. В 2013–2014 годах занимал пост министра имущественных и земельных отношений. В 2015 году в течение трех месяцев был советником руководителя администрации главы Чечни.

«Кавказский узел» в августе 2014 года сообщал со ссылкой на администрацию республики, что Асхабова с должности министра имущественных и земельных отношений Кадыров уволил за то, что тот «не справился с возложенными на него задачами по решению земельных вопросов и реализации инвестиционных программ в муниципалитетах».

В марте имя Асхабова упоминалось в связи с конфликтом в чеченском селе Давыденко. Жители этого села отказались платить штрафы за построенные дома, которые они не внесли в сельский реестр. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назначил комиссию по урегулированию ситуацию, ее возглавил Асхабов. Он встретился с жителями Давыденко. Как сообщал портал «Чечня сегодня», «по результатам беседы было достигнуто согласие в том, что земельные участки подлежат оф​ормлению в установленном порядке». Но «Радио Свобода» писало, что, до того как была сформирована комиссия, «в село пригнали силовиков, которые избивали людей, стреляли в воздух».

В сентябре 2016 года КПРФ опубликовало отчетность о доходах и имуществе депутатов (.pdf), в котором указано, что общий доход Асхабова составил 939,7 тыс. руб. В документе не указаны какое-либо имущество депутата.

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