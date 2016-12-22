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Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина»
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Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина»
Политика, 15:36
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Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина»
Bloomberg сообщил об увеличении авторитета Максима Орешкина в верхних эшелонах власти. Агентство утверждает, что министра экономического развития поддерживает президент России Владимир Путин
Максим Орешкин (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента, Орешкин, который возглавил Министерство экономического развития в конце 2016 года, теперь «вырос в фаворита Путина». По их словам, глава МЭР, который появляется рядом с главой государства на крупных международных форумах, обладает большим политическим весом, чем все его предшественники.

В качестве подтверждения агентство приводит тот факт, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20 в Гамбурге.

Тогда глава ведомства рассказал, что в ходе беседы Владимир Путин указал главе Белого дома на несправедливость санкций. «Он [Путин] немножко так ввернул президенту Трампу, сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в мировой торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, торговые ограничения», — рассказал Орешкин.

Bloomberg также напоминает, что именно Орешкин в конце июля сменил министра финансов Антона Силуанова в качестве управляющего от России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

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Также Bloomberg сообщил о том, что Орешкин создал неформальную группу, которая должна улучшить работу экономического ведомства. В нее вошли в том числе Екатерина Власова из Citigroup, Зоя Викторова из PricewaterhouseCoopers (с 17 июня директор департамента проектного управления МЭР), а также Юлия Урожаева из McKinsey. Все они недавно пришли в МЭР и имеют прямой доступ к главе ведомства, сообщили два собеседника агентства.

Агентство указывает, что Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, «конкурируя» при этом с главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и омбудсменом по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Сам Орешкин отказался комментировать Bloomberg новость о том, что ему благоволит президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Орешкин стал министром экономического развития после ареста а отставки «в связи с утратой доверия» Алексея Улюкаева. До ноября 2016 года Орешкин трудился заместителем министра финансов, а начинал карьеру в Банке России и Росбанке.
Автор: Артем Филипенок.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: МЭР , Максим Орешкин
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