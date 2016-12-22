Бывший замглавы МЧС получил условный срок за фиктивную занятость жены

Бывший статс-секретарь МЧС Владимир Артамонов получил три года условно за растрату в особо крупном размере. Он поручил формально трудоустроить свою супругу в МЧС. По факту она на работе не появлялась, но зарплату получала

Владимир Артамонов (Фото: Николай Рютин / Интерпресс / ТАСС)

Хамовнический районный суд Москвы осудил бывшего заместителя министра МЧС — статс-секретаря ведомства — генерал-полковника Владимира Артамонова за растраты в особо крупном размере и приговорил его к трем годам условно, а также назначил ему дополнительное наказание в виде испытательного срока. Об этом пишет «Коммерсантъ».

​Вместе с ним по этому делу проходят его супруга Галия Артамонова и бывший начальник ФГБУ «ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» генерал-майор Валерий Акимов. Всем им дали по три года условно. Испытательный срок Артамоновых составит три года, а у Акимова — два с половиной. Это значит, что во время испытания осужденные смогут заслужить снятие с них судимостей или, напротив, заменить условный срок реальным, в случае систематических нарушений порядка.

Два генерала и юрист изначально проходили по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, заместитель министра попросил генерала Акимова фиктивно устроить в качестве научного сотрудника во ВНИИ его супругу — доктора юридических наук, профессора Артамонову. Она в течение трех лет не появлялась в ФГБУ, но при этом получала зарплату на карточку. Общая сумма выплат составила более 1,3 млн руб.

Фигуранты дела, пишет издание, неоднократно признавали свою вину и отметили, что уже погасили причиненный ущерб. Защита при вынесении приговора попросила учитывать заслуги подсудимых.

До назначения заместителем главы МЧС в 2012 году Владимир Артамонов в течение десяти лет возглавлял Университет Государственной противопожарной службы МЧС России. Является кавалером орденов Почета и Дружбы, лауреатом премии правительства России и почетной грамоты президента.

​Валерий Акимов пришел в МЧС в 1994 году. В 2008 году он возглавил ФГБУ ВНИИ ГОЧС. До последнего времени он был членом научных советов Совета безопасности России, ВПУ при правительстве, ОАО «Газпром» и МЧС, а также заместителем экспертного совета МЧС. Помимо служебной деятельности занимался наукой в области междисциплинарных исследований и создания методологии анализа и управления риском чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. У него есть степень доктора технических наук и звание профессора.​