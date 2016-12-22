Госдеп рассказал о пострадавших при «инцидентах» на Кубе 16 дипломатах

На Кубе в результате «инцидентов» пострадали 16 сотрудников американского посольства, заявили в Госдепе. Ранее в ведомстве сообщали о том, что несколько американских дипломатов подверглись в Гаване «акустической атаке»

Посольство США в Гаване (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

По меньшей мере 16 сотрудников американской дипломатической миссии на Кубе пострадали в результате неких «инцидентов», рассказала в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Видеозапись пресс-конференции опубликована на сайте ведомства.

Таинственные «инциденты», как пишет Reuters, вызвали определенные «физические симптомы» у некоторых представителей американской дипмиссии на Кубе, а также у членов их семей. Ранее CNN называл эти прошествия «акустическими атаками».

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере 16 сотрудников нашего посольства испытали некоторые симптомы», — рассказала Науэрт. Все пострадавшие, по ее данным, получили медицинскую помощь в США и ​​на Кубе.

Как сообщали прежде в госдепе, работники посольства США в Гаване сталкивались с симптомами, вызванными подобными «инцидентами», начиная с конца прошлого года. В настоящий момент на вопрос, кто причастен к «акустическим атакам», Науэрт ответить затруднилась. «Расследование продолжается», — добавила официальный представитель госдепартамента, отметив, что «эти инциденты больше не происходят».

Ранее, в августе, американский правительственный чиновник рассказал Reuters о том, что в связи с «акустическими атаками» несколько сотрудников американской дипломатической миссии в Гаване были эвакуированы с «проблемами со слухом и другими симптомами» в США. Некоторые, как пояснял собеседник агентства, впоследствии получили слуховые аппараты.

При этом CBS News, в свою очередь, сообщал о том, что в конце августа у ряда американцев и канадцев, работающих в посольстве США на Кубе, были диагностированы потеря слуха, тошнота, головные боли, нарушения равновесия, а также «легкая черепно-мозговая травма» и повреждения центральной нервной системы. К расследованию этих «инцидентов», по информации источников CNN в американском дипведомстве, подключено ФБР.

Власти Кубы свою причастность к актам агрессии по отношению к американским дипломатам и членам их семей категорически отрицают.