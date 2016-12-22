Фирташ отдаст базу отдыха правительству Крыма под кремлевский форум

Власти Крыма могут получить базу отдыха, где проходит кремлевский форум «Таврида», в обмен на списание долгов связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем завода «Крымский титан». Тогда молодежный лагерь будет работать круглый год

База отдыха «Волна» (Фото: okvolna.com)

Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха «Волна», где проводится молодежный форум «Таврида», перейдет в собственность республики от украинского бизнесмена, владельца Group DF Дмитрия Фирташа, рассказал РБК высокопоставленный федеральный чиновник​​. Информацию о таких переговорах РБК подтвердил источник в республиканском правительстве и собеседник, близкий к руководству завода «Крымский титан» (именно ему принадлежит база «Волна»). Завод в свою очередь принадлежит структурам, близким к Дмитрию Фирташу, с 2014 года проживающему в Австрии.

Молодежный форум «Таврида» проводится в Крыму с 2014 года. В прошлом и в этом году его посещал президент России Владимир Путин. Организацией молодежного лагеря занимается Росмолодежь, а курирует площадку внутриполитический блок Кремля. Ведомство арендует территорию «Волны» на время проведения форума, сообщили РБК в пресс-службе Росмолодежи. В этом году стоимость аренды составила «порядка 30 млн. руб.». «Таврида» открылась 3 июля, завершатся смены 30 августа.

Переход базы «Волна» в республиканскую собственность позволит организовать там молодежный лагерь на круглогодичной основе. Такая идея обсуждается в правительстве Крыма, и во внутриполитическом блоке Кремля замысел считают хорошим, сказал РБК высокопоставленный федеральный чиновник. В пресс-службе Минобразования республики РБК подтвердили, что идея перевести лагерь на круглодичный режим действительно обсуждается. «Задача — создать круглогодичную площадку для выявления талантливой молодежи», — подчеркнули в министерстве. На территории базы «Волна» может проходить не только «Таврида», но также различные тренинги для молодых людей со всей страны, сказали в пресс-службе.

Идея перевести лагерь на круглогодичное функционирование обсуждалась еще в 2016 году, сказал РБК другой федеральный чиновник. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов в узком кругу говорил, что республиканское правительство «заберет «Волну» у «Крымского титана», имеющего налоговые задолженности, а сами долги простит», уточнил собеседник РБК.

Источник в правительстве республики говорит: у завода «Крымский титан» — крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе — серьезные задолженности перед крымским бюджетом. Переход базы «Волна» в собственность правительства может стать способом урегулирования долгов, добавил он.

Завод «Крымский титан» — расположенное в Армянске подразделение ООО «Титановые инвестиции», которое было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Учредителем «Титановых инвестиций» выступил Александр Емелин. По данным украинских СМИ, он давний знакомый Дмитрия Фирташа, работавший в ряде структур олигарха. В начале 2000-х Емелин возглавлял московское представительство венгерского газового трейдера Euronit Kereskedelmi, которым владел украинский бизнесмен. Также Емелин был главой наблюдательного совета в компании Фирташа Зангас-НГС, строившего газопроводы в Средней Азии и Украине. Владельцем «Титановых инвестиций», по данным ЕГРЮЛ, является кипрская компания Letan Investments Limited, которая с октября 2016 года, по данным Кипрского реестра юридических лиц, также принадлежит Емелину. Ранее Letan Investments Limited принадлежала двум другим кипрским компаниям — Group DF Holdings Limited (99,9%) и Group DF International Consulting Limited (0,1%). Собственником Group Df Holdings Limited, по данным Кипрского реестра юридических лиц, еще с апреля 2011 года является Фирташ. Газета «Ведомости» называет Фирташа собственником «Крымского титана». Этот завод под названием «Юкрейниан Кемикал Продактс» входит в титановый дивизион компании Group DF Фирташа. Регистрацию «Титановых инвестиций» в России украинское информационное агентство «ЛИГАБизнесИнформ» связывало с задачей Фирташа сохранить свой бизнес в Крыму. В 2015 году австрийское агентство АРА сообщило, что «Титановые инвестиции» обслуживают лагерь «Таврида». Из материалов тендера на сайте госзакупок, на которые ссылалось агентство, следовало, что предприятие получило 47,5 млн руб. на «содействие в проведении» «Тавриды» «в части обеспечения питания, проживания участников, экспертов и гостей». Выручка ООО «Титановые инвестиции» в 2016 году составила 7,5 млрд руб., чистый убыток — 231,1 млн руб. Только в 2017 году крымское правительство и компании, которые находятся в республиканской собственности, подали к ООО «Титановые инвестиции» несколько исков на общую сумму 458,5 млн руб. Власти республики судятся с компанией из-за неисполнения ей обязательств по договорам энергоснабжения, поставок, аренды и сделок с землей. Иски на 142 млн руб. были полностью удовлетворены. В марте 2014 года Фирташ был задержан в Австрии по запросу США в связи с подозрениями в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащих минералов. Тогда же США направили Австрии запрос о его экстрадиции. В апреле 2015 года земельный суд в Вене отказал в выдаче бизнесмена США. В феврале этого года США требовали экстрадиции бизнесмена. Такой же запрос поступил от Испании. 23 февраля 2017 года земельный суд Австрии отпустил Фирташа под залог в €125 млн, обязав его не покидать территорию страны. Вопрос с экстрадицией бизнесмена пока не решен.

Источник, близкий к руководству «Крымского титана», подтвердил РБК, что схема, при которой «Волна» становится собственностью республики в счет урегулирования задолженности перед бюджетом, обсуждается.

Источник, близкий к правительству Крыма, сказал, что «Волна» может быть переведена на баланс одного из госпредприятий республики.

Представитель Фирташа Виктория Ильинская заявила РБК, что не комментирует информацию о крымских активах бизнесмена, поскольку эта тема «политизирована». В Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма РБК заявили, что не имеют информации о переходе «Волны» в республиканскую собственность. Пресс-служба главы республики Сергея Аксенова на момент публикации заметки не ответила на запрос РБК. В ООО «Титановые инвестиции» посоветовали обратиться на «Крымский титан». В пресс-службе «Крымского титана» не ответили на запрос РБК. Начальник базы «Волна» Владислав Беседин заявил РБК, что информация о переходе базы в республиканскую собственность — «это слухи», и он их комментировать не будет.

Актив компании-должника может быть передан за долги истцу, в том числе и властям республики, объяснила РБК руководитель правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян. По ее словам, стороны, которые судятся друг с другом, могут подписать мировое соглашение, в котором договорятся об отступном. «Отступным в данном случае может являться любой актив данного общества, должника, который устроит обе стороны», — уточнила она.