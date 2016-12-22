Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
«Единая Россия» представила альтернативу экономической программе Кудрина 23:28 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США 23:11 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе 23:05 Хакеры из России подделали доказательства связи российских СМИ с Госдепом 22:07 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию 21:15 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи 19:30 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах 18:31 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов 18:24 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода 18:01 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР 17:55 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца 17:41 МИД призвал россиян избегать мест массовых скоплений людей в Британии 17:35 В Подмосковье упразднили Шатурский район 17:31 Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии 17:29 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37
Лента новостей 23:32 МСК
Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Политика, 23:11 «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года Технологии и медиа, 23:07 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Политика, 23:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  23:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,86 EUR НАЛ. 63,70 63,71 Геннадий Орлов назвал монтажом свои слова о банкротстве «Матч ТВ» Спорт, 22:38 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Общество, 22:26 Хакеры из России подделали доказательства связи российских СМИ с Госдепом Политика, 22:07 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Общество, 22:01 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Политика, 21:15 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Бизнес, 21:08 Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Общество, 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Общество, 20:59 Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России Экономика, 20:53 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Технологии и медиа, 20:45 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Экономика, 20:43 В промзоне штата Делавэр разбился вертолет Общество, 20:40 «Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина Общество, 20:38 В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам Общество, 20:29 Дворкович назвал дату отмены ограничений на сельхозпродукцию из Турции Экономика, 20:14 Медведев предложил заменить российских футболистов роботами Общество, 20:04 Глава ФИФА рассказал о нарушении прав человека на стройке «Зенит Арены» Общество, 20:04 Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников Экономика, 19:54 Собянин объяснил эвакуацию машин без номеров террористической угрозой Общество, 19:46 Трамп потребовал расследовать утечки информации о теракте в Манчестере Общество, 19:43 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Политика, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Политика, 19:30 Черчесов объяснил отсутствие Дзюбы на тренировке сборной России Спорт, 19:19 Бывший премьер Греции ранен в результате покушения Общество, 19:18
«Единая Россия» представила альтернативу экономической программе Кудрина
Материалы по теме Плановая развилка: что советуют экономисты Путину Гражданская стигма: что общего у стратегии Кудрина и московских протестов Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников
23:28
Мария Макутина, Антон Фейнберг
«Единая Россия» представила альтернативу экономической программе Кудрина
«Единая Россия» решила включиться в борьбу экономических программ и представила собственный проект. Подготовку предложений по экономическому развитию страны инициировал Борис Грызлов. Алексей Кудрин не должен быть в этом вопросе монополистом, заявили в партии

«Локомотивы роста»

В четверг, 25 мая, прошло первое заседание общественного совета партийного проекта «Единой России» под названием «Локомотивы роста». Проект инициирован председателем высшего совета партии Борисом Грызловым, который поставил задачу на этой площадке организовать «общенациональную дискуссию по социально-экономическому развитию страны», заявил член бюро высшего совета партии, председатель общественного совета проекта Юрий Шувалов.

Задача проекта — сформулировать приоритеты социально-экономического развития страны, пояснил он. «Эта задача определена тем, что мы не должны повторить печальный опыт, когда экономические эксперименты приводили к обнищанию людей, ухудшению экономической ситуации», — рассказал Шувалов.

Президент Владимир Путин дал старт дискуссиям об экономическом будущем России год назад, когда был возрожден президентский Экономический совет. С тех пор свой план подготовил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, программные предложения сформулировали деловые объединения и Столыпинский клуб Бориса Титова. Правительственную программу по ускорению темпов роста экономики до 2025 года написало Минэкономразвития. Считается, что опорными для властей будут программы Кудрина и Минэкономразвития, при этом первый пишет стратегию для президента. Оба документа должны быть представлены в мае, однако пока ни один из них так и не опубликован. Правительство и ЦСР покажут свои наработки на Петербургском экономическом форуме, который пройдет в начале июня, надеются два собеседника РБК в бизнес-объединениях.

При этом премьер-министр Дмитрий Медведев уже показал Путину план правительства. В короткой стенограмме со встречи, опубликованной на сайте Кремля, не говорится о конкретных мерах. Медведев лишь отметил, что план «включает в себя достаточно много различных предложений».

Инструмент агитации

«Мы хотим предложить президенту свои идеи», — пояснил журналистам в четверг Шувалов. По его словам, предложения проекта войдут в доклады, которые высший совет партии представит президенту осенью. Партийный проект создан «не для пиара отдельных личностей, а для того чтобы ситуация изменялась к лучшему», сказал Шувалов.

Для «Единой России» анонсирование предложений по экономическому развитию страны — это один из инструментов ведения агитации, полагает политолог Аббас Галлямов. Партии необходимо находиться в повестке, особенно сейчас, во время избирательной кампании, запрос в регионах на такую информацию есть, поясняет он. «Единая Россия» не претендует на роль мозгового центра в части экономики, считает эксперт. По его словам, перед партией стоит другая задача — выигрывать выборы.

Конкретных формулировок предложения «Единой России» пока не обрели. Партия хочет сосредоточиться на поддержке промышленности, следует из представленных ею материалов — в этом ее идеи схожи с предложениями советника президента Сергея Глазьева и Столыпинского клуба под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сейчас идеи единороссов сформулированы максимально абстрактно: они предлагают перейти к «новому технологическому и мирохозяйственному укладу» за счет интеграции науки, промышленности и образования, восстановить «стратегический контур технологического аудита и технологического развития промышленности», использовать транзитный потенциал России и включить ее в мировую систему распределения труда.

Не забывают авторы и о гражданах: среди предложений «Единой России» — рост доходов населения, который призван простимулировать спрос, а также приоритет инвестициям в человеческий капитал. Точных рецептов, впрочем, пока нет и по этим пунктам. Кроме того, единороссы хотят создать механизмы международного сотрудничества, которые помогли бы продвинуть на внешние рынки товары отечественных предприятий.

Нет — монополии Кудрина

Партийцы также планируют содействовать «диверсификации производства предприятий с государственным участием и стимулировании выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения» и развивать «новые формы поддержки промышленной инфраструктуры», заявил в ходе своего выступления координатор «Локомотивов роста» Денис Кравченко.

Президент призвал специалистов Кудрина широко обсуждать их предложения, кудринские эксперты не должны быть монополистами в этом пространстве, заметил Шувалов.

«Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично, — вы ему и попеняйте на это! Я как раз исхожу из того, что любая стратегия, любые предложения, сделанные на серьезном уровне и транслируемые на уровне руководства страны, должны проходить широкое общественное обсуждение», — говорил в середине мая Владимир Путин. ЦСР передаст программу Путину в конце мая, сказал через несколько дней Кудрин, пообещав ее широкое обсуждение в скором времени.

Предложения, которые единороссы намерены представить президенту, будут опираться на программу партии, уточнил Шувалов. Он также отметил, что у проекта есть законодательная поддержка благодаря депутатам-единороссам. Стагнация, о которой пытаются говорить «коллеги по цеху с другой стороны политического ландшафта», сильно приумножена, считает Кравченко.

В заседании приняли участие замминистра экономического развития Нико​лай Подгузов и замминистра энергетики Юрий Сентюрин. Чиновники поддержали проект партии. Подгузов отметил, что именно в развитии промышленности необходимо определять точки роста экономики. Сентюрин назвал заявленные направления работы проекта «интересными». 

Теги
«Единая Россия», экономическая программа
Другие материалы РБК
"Любит все лучшее": на каком авто ездит звезда российского футбола Смолов
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку