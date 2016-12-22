«Единая Россия» представила альтернативу экономической программе Кудрина

«Единая Россия» решила включиться в борьбу экономических программ и представила собственный проект. Подготовку предложений по экономическому развитию страны инициировал Борис Грызлов. Алексей Кудрин не должен быть в этом вопросе монополистом, заявили в партии

«Локомотивы роста»

В четверг, 25 мая, прошло первое заседание общественного совета партийного проекта «Единой России» под названием «Локомотивы роста». Проект инициирован председателем высшего совета партии Борисом Грызловым, который поставил задачу на этой площадке организовать «общенациональную дискуссию по социально-экономическому развитию страны», заявил член бюро высшего совета партии, председатель общественного совета проекта Юрий Шувалов.

Задача проекта — сформулировать приоритеты социально-экономического развития страны, пояснил он. «Эта задача определена тем, что мы не должны повторить печальный опыт, когда экономические эксперименты приводили к обнищанию людей, ухудшению экономической ситуации», — рассказал Шувалов.

Президент Владимир Путин дал старт дискуссиям об экономическом будущем России год назад, когда был возрожден президентский Экономический совет. С тех пор свой план подготовил Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, программные предложения сформулировали деловые объединения и Столыпинский клуб Бориса Титова. Правительственную программу по ускорению темпов роста экономики до 2025 года написало Минэкономразвития. Считается, что опорными для властей будут программы Кудрина и Минэкономразвития, при этом первый пишет стратегию для президента. Оба документа должны быть представлены в мае, однако пока ни один из них так и не опубликован. Правительство и ЦСР покажут свои наработки на Петербургском экономическом форуме, который пройдет в начале июня, надеются два собеседника РБК в бизнес-объединениях.

При этом премьер-министр Дмитрий Медведев уже показал Путину план правительства. В короткой стенограмме со встречи, опубликованной на сайте Кремля, не говорится о конкретных мерах. Медведев лишь отметил, что план «включает в себя достаточно много различных предложений».

Инструмент агитации

«Мы хотим предложить президенту свои идеи», — пояснил журналистам в четверг Шувалов. По его словам, предложения проекта войдут в доклады, которые высший совет партии представит президенту осенью. Партийный проект создан «не для пиара отдельных личностей, а для того чтобы ситуация изменялась к лучшему», сказал Шувалов.

Для «Единой России» анонсирование предложений по экономическому развитию страны — это один из инструментов ведения агитации, полагает политолог Аббас Галлямов. Партии необходимо находиться в повестке, особенно сейчас, во время избирательной кампании, запрос в регионах на такую информацию есть, поясняет он. «Единая Россия» не претендует на роль мозгового центра в части экономики, считает эксперт. По его словам, перед партией стоит другая задача — выигрывать выборы.

Конкретных формулировок предложения «Единой России» пока не обрели. Партия хочет сосредоточиться на поддержке промышленности, следует из представленных ею материалов — в этом ее идеи схожи с предложениями советника президента Сергея Глазьева и Столыпинского клуба под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Сейчас идеи единороссов сформулированы максимально абстрактно: они предлагают перейти к «новому технологическому и мирохозяйственному укладу» за счет интеграции науки, промышленности и образования, восстановить «стратегический контур технологического аудита и технологического развития промышленности», использовать транзитный потенциал России и включить ее в мировую систему распределения труда.

Не забывают авторы и о гражданах: среди предложений «Единой России» — рост доходов населения, который призван простимулировать спрос, а также приоритет инвестициям в человеческий капитал. Точных рецептов, впрочем, пока нет и по этим пунктам. Кроме того, единороссы хотят создать механизмы международного сотрудничества, которые помогли бы продвинуть на внешние рынки товары отечественных предприятий.

Нет — монополии Кудрина

Партийцы также планируют содействовать «диверсификации производства предприятий с государственным участием и стимулировании выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения» и развивать «новые формы поддержки промышленной инфраструктуры», заявил в ходе своего выступления координатор «Локомотивов роста» Денис Кравченко.

Президент призвал специалистов Кудрина широко обсуждать их предложения, кудринские эксперты не должны быть монополистами в этом пространстве, заметил Шувалов.

«Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично, — вы ему и попеняйте на это! Я как раз исхожу из того, что любая стратегия, любые предложения, сделанные на серьезном уровне и транслируемые на уровне руководства страны, должны проходить широкое общественное обсуждение», — говорил в середине мая Владимир Путин. ЦСР передаст программу Путину в конце мая, сказал через несколько дней Кудрин, пообещав ее широкое обсуждение в скором времени.

Предложения, которые единороссы намерены представить президенту, будут опираться на программу партии, уточнил Шувалов. Он также отметил, что у проекта есть законодательная поддержка благодаря депутатам-единороссам. Стагнация, о которой пытаются говорить «коллеги по цеху с другой стороны политического ландшафта», сильно приумножена, считает Кравченко.

В заседании приняли участие замминистра экономического развития Нико​лай Подгузов и замминистра энергетики Юрий Сентюрин. Чиновники поддержали проект партии. Подгузов отметил, что именно в развитии промышленности необходимо определять точки роста экономики. Сентюрин назвал заявленные направления работы проекта «интересными».