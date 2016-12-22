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Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы
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Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы

Марат Сафин

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Свое решение знаменитый теннисист объяснил желанием сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях

Бывшая первая ракетка мира, депутат Госдумы от «Единой России» Марат Сафин принял решение сдать мандат депутат​а. Эту информацию РБК подтвердили два источника в аппарате нижней палаты и в руководстве фракции «Единой России».

Как рассказал собеседник в аппарате нижней палаты, спортсмен направил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Это письмо есть в секретариате», — сказал он. По словам источника, свое желание сложить полномочия известный спортсмен мотивирует тем, что не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой.

Эту информацию в беседе с РБК подтвердил и первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. «Он не раз говорил мне, что думает об этом [сложении полномочий]. Работа в седьмом созыве Госдумы, по словам Сафина, отличается и требует больше сосредоточенности на ней», — рассказал Шхагошев о причинах такого решения Сафина. Вместе с тем Шхагошев отметил, что разговор с Сафиным был у него некоторое время назад, и он не знает, принял ли тот окончательное решение об уходе.

Позднее сам Сафин подтвердил ТАСС, что написал заявление об отказе от мандата. «Да, я написал заявление о сдаче мандата», — сказал парламентарий.

Марат Сафин впервые был избран в Госдуму в 2011 году и занял в парламенте пост заместителя председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2016 году Сафин был переизбран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Он числится в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область», входит во фракцию «Единой России» и является членом комитета по культуре.​ 

Теги
Госдума, Вячеслав Володин, Марат Сафин
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