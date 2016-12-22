Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первый российский вертолетоносец может быть построен и принят на вооружение уже в 2022 году, заявил замглавы Минобороны. На вопрос о том, будет ли российская разработка аналогичной французским «Мистралям», он не ответил

Первый российский вертолетоносец может появиться уже через четыре года, его строительство заложено в госпрограмму вооружения, рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году», — сказал он в ходе выставки HeliRussia-2017, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках строительства российского вертолетоносца. Борисов отметил, что в том же году корабль может быть принят на вооружение.

При этом он не стал отвечать на вопрос, будут ли вертолетоносцы аналогичны проданным Египту французским вертолетоносцам «Мистраль», отмечает «Интерфакс».

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов еще в декабре 2016 года сообщил об обсуждении строительства собственного вертолетоносца с руководством ВМФ России. «Негативный опыт — тоже опыт», — оценил Рахманов историю с неудавшейся закупкой французских «Мистралей».

В марте 2015 года Рахманов рассказал, что ОСК готова построить российские аналоги «Мистралей», если поступит запрос из Министерства обороны. «Конечно, построим, ничего там супер сложного... С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что для этого нужна четко сформулированная заявка и позиция», — сказал Алексей Рахманов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Россия планировала купить у Франции два «Мистраля», контракт был подписан еще в июне 2011 года. Первый корабль, получивший название «Владивосток», должен был быть передан ВМФ в ноябре 2014 года, однако в сентябре этого же года президент Франции Франсуа Олланд объявил о заморозке контракта. Свое решение он объяснил начавшимся политическим кризисом на Украине. В итоге Париж объявил о расторжении контракта и выплатил России компенсацию в размере €949,754 млн

Вертолетоносец класса «Мистраль» Фото: Ирина Калашникова / «Коммерсантъ»

Оба корабля Франция продала Египту. Первый из них был передан Египту в июне 2016 года, вертолетоносец был назван в честь бывшего президента страны Гамаля Абделя Насера. Второй был передан в октябре 2016 года и получил название «Анвар аль-Садат» (в честь другого бывшего президента страны).