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Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода
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Инна Сидоркова
Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода

Сергей Чемезов

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил РБК, что госкорпорация не ищет инвестора для Уралвагонзавода. Сейчас завод передается в собственность «Ростеху» и интегрируется в корпорацию, это займет не менее шести месяцев, поэтому говорить о поиске инвестора «нецелесообразно», утверждает Чемезов

Руководству концерна «Калашников», а также частным акционерам компании не предлагалось войти в капитал Уралвагонзавода, говорится в заявлении генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, которое поступило в РБК в четверг, 25 мая. «Ростех» не ищет инвестора для Уралвагонзавода «на данном этапе его развития», заверил Чемезов.

Сейчас, в соответствии с указом президента Владимира Путина, «проходят мероприятия» по передаче акций Уралвагонзавода в собственность «Ростеха» и «интеграции группы предприятий Уралвагонзавода в структуру «Ростеха», разъяснил Чемезов. По его словам, процедура займет не менее шести месяцев. «До момента завершения указанных мероприятий говорить о поиске и необходимости привлечения инвестора нецелесообразно», — утверждает он.

Три источника РБК — в Минпромторге, «Ростехе» и собеседник, близкий к руководству УВЗ, — ранее рассказали РБК, что «Ростех» ищет инвестора для принадлежащего ему Уралвагонзавода. Два собеседника издания сообщили, что этот вопрос обсуждается не первый месяц.

Во вторник, 23 мая, в «Ростехе» РБК заявили, что не комментируют поиск инвестора для Уралвагонзавода, но на следующий день выступили с опровержением.

Кто может стать инвестором УВЗ, непонятно, подчеркивал РБК. Один из собеседников РБК сказал, что в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников». Схема сделки по продаже акций УВЗ может быть аналогична той, по которой происходит сейчас продажа самого «Калашникова», отметил источник в Минпромторге: «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одна акция), а остальное отдаст в руки «патриотичных, хороших инвесторов». ​

Другой источник РБК в УВЗ полагает, что ключевая роль в сделке отводится фигуре Андрея Бокарева, который на хорошем счету у президента Владимира Путина. ​Представители «Ростеха» и сам бизнесмен заявили РБК, что переговоров по приобретению акций УВЗ не ведется. Директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова также опровергла РБК информацию о переговорах по приобретению концерном пакета акций УВЗ.

Эксперты, опрошенные РБК, назвали логичной такую сделку. По их мнению, продажа УВЗ «Калашникову» или его совладельцам вполне «ложится» в планы создания многопрофильной оборонной корпорации, о чем в апреле прошлого года заявил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Чемезов в своем заявлении отметил, что из-за публикации РБК в «Ростехе», Минпромторге и УВЗ будет проведено служебное расследование. «К должностным лицам, предоставившим ложную информацию, будут применены меры в соответствии с трудовым законодательством и требованиями к служебному поведению», — сообщил Чемезов. РБК ожидает ответ от пресс-службы Минпромторга на запрос о том, будет ли ведомство проводить служебное расследование.

Глава «Ростеха» также указал, что группа предприятий Уралвагонзавода по итогам 2016 финансового года получила консолидированный убыток в размере около 5,3 млрд руб. Чистый убыток группы предприятий, по данным МСФО, составил 4,5 млрд руб., а выручка за 2016 год — 132 млрд руб.​, сообщал РБК.

«Чтобы улучшить финансовое состояние УВЗ, «Ростеху» совместно с менеджментом Уралвагонзавода предстоят месяцы скрупулезной и кропотливой работы», — отметил Чемезов. В чем будет выражаться эта работа, в заявлении Чемезова не сказано.

В среду, 24 мая, министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам «правительственного часа» в Думе заявил, что ведется поиск частных инвесторов для вхождения в капитал ряда предприятий госкорпорации «Ростех», сообщила газета «Коммерсантъ». Речь идет о холдингах «Технодинамика» и «Росэлектроника», а также концернах «Радиоэлектронные технологии» и «Техмаш». Размер реализуемой доли Мантуров не уточнил, отметив, что при продаже блокпакет останется у «Ростеха».

Интерес к этим активам у бизнеса действительно есть, поскольку все они законтрактованы по линии Минобороны, отмечает «Коммерсантъ». Однако, по данным издания, выкупить значительную долю предприятий могут себе позволить немногие инвесторы.
 

 
Теги
Сергей Чемезов, «Калашников», Уралвагонзавод, «Ростех»
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