Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода

Сергей Чемезов Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил РБК, что госкорпорация не ищет инвестора для Уралвагонзавода. Сейчас завод передается в собственность «Ростеху» и интегрируется в корпорацию, это займет не менее шести месяцев, поэтому говорить о поиске инвестора «нецелесообразно», утверждает Чемезов

Руководству концерна «Калашников», а также частным акционерам компании не предлагалось войти в капитал Уралвагонзавода, говорится в заявлении генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, которое поступило в РБК в четверг, 25 мая. «Ростех» не ищет инвестора для Уралвагонзавода «на данном этапе его развития», заверил Чемезов.

Сейчас, в соответствии с указом президента Владимира Путина, «проходят мероприятия» по передаче акций Уралвагонзавода в собственность «Ростеха» и «интеграции группы предприятий Уралвагонзавода в структуру «Ростеха», разъяснил Чемезов. По его словам, процедура займет не менее шести месяцев. «До момента завершения указанных мероприятий говорить о поиске и необходимости привлечения инвестора нецелесообразно», — утверждает он.

Три источника РБК — в Минпромторге, «Ростехе» и собеседник, близкий к руководству УВЗ, — ранее рассказали РБК, что «Ростех» ищет инвестора для принадлежащего ему Уралвагонзавода. Два собеседника издания сообщили, что этот вопрос обсуждается не первый месяц.

Во вторник, 23 мая, в «Ростехе» РБК заявили, что не комментируют поиск инвестора для Уралвагонзавода, но на следующий день выступили с опровержением.

Кто может стать инвестором УВЗ, непонятно, подчеркивал РБК. Один из собеседников РБК сказал, что в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников». Схема сделки по продаже акций УВЗ может быть аналогична той, по которой происходит сейчас продажа самого «Калашникова», отметил источник в Минпромторге: «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одна акция), а остальное отдаст в руки «патриотичных, хороших инвесторов». ​

Другой источник РБК в УВЗ полагает, что ключевая роль в сделке отводится фигуре Андрея Бокарева, который на хорошем счету у президента Владимира Путина. ​Представители «Ростеха» и сам бизнесмен заявили РБК, что переговоров по приобретению акций УВЗ не ведется. Директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова также опровергла РБК информацию о переговорах по приобретению концерном пакета акций УВЗ.

Эксперты, опрошенные РБК, назвали логичной такую сделку. По их мнению, продажа УВЗ «Калашникову» или его совладельцам вполне «ложится» в планы создания многопрофильной оборонной корпорации, о чем в апреле прошлого года заявил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Чемезов в своем заявлении отметил, что из-за публикации РБК в «Ростехе», Минпромторге и УВЗ будет проведено служебное расследование. «К должностным лицам, предоставившим ложную информацию, будут применены меры в соответствии с трудовым законодательством и требованиями к служебному поведению», — сообщил Чемезов. РБК ожидает ответ от пресс-службы Минпромторга на запрос о том, будет ли ведомство проводить служебное расследование.

Глава «Ростеха» также указал, что группа предприятий Уралвагонзавода по итогам 2016 финансового года получила консолидированный убыток в размере около 5,3 млрд руб. Чистый убыток группы предприятий, по данным МСФО, составил 4,5 млрд руб., а выручка за 2016 год — 132 млрд руб.​, сообщал РБК.

«Чтобы улучшить финансовое состояние УВЗ, «Ростеху» совместно с менеджментом Уралвагонзавода предстоят месяцы скрупулезной и кропотливой работы», — отметил Чемезов. В чем будет выражаться эта работа, в заявлении Чемезова не сказано.

В среду, 24 мая, министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам «правительственного часа» в Думе заявил, что ведется поиск частных инвесторов для вхождения в капитал ряда предприятий госкорпорации «Ростех», сообщила газета «Коммерсантъ». Речь идет о холдингах «Технодинамика» и «Росэлектроника», а также концернах «Радиоэлектронные технологии» и «Техмаш». Размер реализуемой доли Мантуров не уточнил, отметив, что при продаже блокпакет останется у «Ростеха».

Интерес к этим активам у бизнеса действительно есть, поскольку все они законтрактованы по линии Минобороны, отмечает «Коммерсантъ». Однако, по данным издания, выкупить значительную долю предприятий могут себе позволить немногие инвесторы.

