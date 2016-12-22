Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией

Иван Карнилин Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Увольнение мэра Нижнего Новгорода стало итогом антикоррупционной работы, заявил полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Ранее о незадекларированной недвижимости Ивана Карнилина в США рассказал ФБК

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку по итогам антикоррупционной работы и проверки зарубежных активов в Приволжском федеральном округе, заявил ТАСС полпред президенте ПФО Михаил Бабич.

Он сказал, что проверка затрагивала, в том числе, зарубежные активы, обычно она занимает около года. Бабич отметил, что важно не только установить факт наличия у чиновника иностранных активов, но и доказать это и получить документы из Интерпола и других международных организаций.

«На это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным», — пояснил полпред президента в ПФО.

Он добавил, что власть поддерживает намерение губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева разобраться с текущим положением дел. «Давно надо было этим заняться», — отметил Бабич.

По его словам, за 2015–2016 годы по итогам антикоррупционных проверок досрочно сложили полномочия 228 депутатов, было уволено 323 госслужащих. ​

Карнилин подал в отставку 23 мая. Свое намерение он объяснял тем, что настало «время, когда принято уходить на пенсию». Однако в декабре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил Карнилина в том, что его семья владеет незадекларированной недвижимостью в США. Речь шла о двух квартирах в Майами общей стоимостью более $1,9 млн, которые принадлежат бывшей супруге Карнилина Альбине.

Он и сам подтверждал, что Альбина Карнилина владеет недвижимостью, однако, по его словам, квартиры были куплены, когда он работал в коммерческой структуре. Бывший мэр Нижнего Новгорода также заявлял, что после покупки недвижимости он развелся с супругой и оставил квартиры в ее собственности. Прокуратура проводила проверку по факту изложенных в расследовании ФБК данных. Однако в надзорном ведомстве заявили, что декларации Карнилина содер​жат все необходимые сведения. ​​