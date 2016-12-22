Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией 14:52 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев 13:57 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья 13:09 В состав ОПЕК вошла еще одна страна 13:53 ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков 14:03 Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry 14:42 Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов 10:53 Путин открыл новый храм на Лубянке 13:42 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены 13:51 Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России 14:32 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке 13:31 Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев» 12:14 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «да дураки» Вчера, 23:44
Лента новостей 15:57 МСК
«Матч ТВ» извинился за цитирование материала Sports.ru Спорт, 15:53 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» Общество, 15:49 Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет Технологии и медиа, 15:42 Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа Технологии и медиа, 15:37 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:34 Стройка 3D : Никита  Чен-юн-тай первым  в России напечатал дом Бизнес, 15:33 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН Политика, 15:31 Ай да Африка: как разработчик открытого кода решил победить крупный B2B Технологии и медиа, 15:19 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации Общество, 15:11 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» Политика, 15:11 Моуринью рассказал о роли Ибрагимовича в финале Лиги Европы Спорт, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,43 Продажа 56,41 EUR НАЛ. 56,60 63,30 Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera Бизнес, 14:57 Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией Политика, 14:52 ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму Политика, 14:48 Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту Технологии и медиа, 14:46 СБУ нашла 800 антиукраинских групп в заблокированных российских соцсетях Политика, 14:45 Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry Политика, 14:42 Суд прекратил дело против опубликовавшей фото кулича и яиц женщины Общество, 14:39 Бывшего руководителя НПО «Космос» нашли мертвым в Москве Бизнес, 14:37 Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России Политика, 14:32 Экс-главу Внешпромбанка признали банкротом Бизнес, 14:26 Transparency ответила на просьбу проверить заявления в адрес Поклонской Политика, 14:26 Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 12,5% Финансы, 14:26 Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи Политика, 14:21 Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния Бизнес, 14:04 ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков Общество, 14:03 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд Бизнес, 14:02
Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией
Материалы по теме Нижегородская дума приняла отставку мэра Нижнего Новгорода Глава Нижнего Новгорода подал в отставку
14:52
Наталья Кондрашова
Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией

Иван Карнилин

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»
Увольнение мэра Нижнего Новгорода стало итогом антикоррупционной работы, заявил полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Ранее о незадекларированной недвижимости Ивана Карнилина в США рассказал ФБК

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку по итогам антикоррупционной работы и проверки зарубежных активов в Приволжском федеральном округе, заявил ТАСС полпред президенте ПФО Михаил Бабич.

Он сказал, что проверка затрагивала, в том числе, зарубежные активы, обычно она занимает около года. Бабич отметил, что важно не только установить факт наличия у чиновника иностранных активов, но и доказать это и получить документы из Интерпола и других международных организаций.

«На это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным», — пояснил полпред президента в ПФО.

Он добавил, что власть поддерживает намерение губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева разобраться с текущим положением дел. «Давно надо было этим заняться», — отметил Бабич.

По его словам, за 2015–2016 годы по итогам антикоррупционных проверок досрочно сложили полномочия 228 депутатов, было уволено 323 госслужащих. ​

Карнилин подал в отставку 23 мая. Свое намерение он объяснял тем, что настало «время, когда принято уходить на пенсию». Однако в декабре прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обвинил Карнилина в том, что его семья владеет незадекларированной недвижимостью в США. Речь шла о двух квартирах в Майами общей стоимостью более $1,9 млн, которые принадлежат бывшей супруге Карнилина Альбине.

Он и сам подтверждал, что Альбина Карнилина владеет недвижимостью, однако, по его словам, квартиры были куплены, когда он работал в коммерческой структуре. Бывший мэр Нижнего Новгорода также заявлял, что после покупки недвижимости он развелся с супругой и оставил квартиры в ее собственности. Прокуратура проводила проверку по факту изложенных в расследовании ФБК данных. Однако в надзорном ведомстве заявили, что декларации Карнилина содер​жат все необходимые сведения. ​​ 

Теги
Нижний Новгород, ФБК, Коррупция, расследование ФБК
Другие материалы РБК
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку