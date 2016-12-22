Путин открыл новый храм на Лубянке

Владимир Путин на территории Сретенского монастыря Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Владимир Путин принял участие в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре в Москве. На церемонии президент заявил о необходимости сохранить единство нации

Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии освящения Храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Москвы, расположенном на Большой Лубянке. Президент подарил храму икону Иоанна Предтечи. В церемонии освящения принимали участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и епископ Тихон (Шевкунов), сообщает «Интерфакс».

Выступая на церемонии освящения, президент заявил, что открытие храма спустя сто лет после Октябрьской революции 1917 года является символичным. Путин призвал помнить «и светлые, и трагические» страницы истории России. «Только так мы можем осмыслить и понять уроки прошлого», — заявил он.

«Мы должны помнить, как хрупок гражданский мир, не должны забывать, как тяжело затягиваются раны расколов, должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допускать расколов», — подчеркнул президент. Также Путин заявил, что необходимо сделать все необходимое «для сохранения единства российской нации».

Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент назвал освящение храма значимым событием не только для верующих, но и для всего российского общества, отметив вклад Русской православной церкви в развитие страны. «Нашу страну, саму российскую государственность, невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви, который передается из поколения в поколение через пасторское слово», — заявил Путин.

В российском обществе, отметил президент, необходимо поддерживать «общественно-политическое согласие» с опорой на традиционные ценности всех исповедуемых в стране религий. При этом нельзя допускать «никакого ожесточения и никакого раскола», заявил Путин.

Новый храм в честь новомучеников и исповедников станет религиозным центром, он «будет способствовать укоренению в нашем обществе идей добра, взаимоуважения и примирения», добавил президент.