Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев»

Алексей Венедиктов Фото: Александр Щербак / ТАСС

За несколько часов до своего убийства оппозиционный политик рассказал Венедиктову, что угрозы «кадыровцев» участились

Перед смертью Борис Немцов жаловался на поступающие ему угрозы со стороны «кадыровцев», заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе допроса в Московском окружном суде, где идет разбирательство дела обвиняемых в убийстве оппозиционного политика, сообщает «Медиазона».

По словам главреда «Эха Москвы», в последний раз Немцов говорил ему об угрозах «кадыровцев» 27 февраля 2015 года, за несколько часов до своего убийства.

«Он говорил именно: не чеченцы, а кадыровцы», — отметил Венедиктов.

Отвечая на вопрос одного из адвокатов, главред «Эха Москвы» пояснил, что о том, какие именно угрозы ему поступают, Немцов не говорил. «Он считал публичные выступления Кадырова угрозами», — сказал Венедиктов.

Главред «Эха Москвы» добавил, что многие, в том числе и родные, советовали ему не приходить в суд ради собственной безопасности. «Но я решил, что будет правильно прийти и рассказать присяжным обо всем этом», — сказал Венедиктов.

На просьбу РБК прокомментировать угрозы, которые по словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиткова, поступали Борису Немцову незадолго до его смерти, пресс-секретарь главы Чечни Кадырова Альви Каримов ответил, что «этой новости не видел» и сейчас не может ничего комментировать.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Фигурантами по делу проходят Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Беслан Шаванов. Шаванов подорвался на гранате при попытке задержания. Оставшиеся вину не признают.

Предполагаемым заказчиком и организатором убийства Немцова следствие считает Руслана Мухудинова, его дело выделено в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск.

Что известно о деле Бориса Немцова два года спустя