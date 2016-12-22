Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев»

Перед смертью Борис Немцов жаловался на поступающие ему угрозы со стороны «кадыровцев», заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в ходе допроса в Московском окружном суде, где идет разбирательство дела обвиняемых в убийстве оппозиционного политика, сообщает «Медиазона».
По словам главреда «Эха Москвы», в последний раз Немцов говорил ему об угрозах «кадыровцев» 27 февраля 2015 года, за несколько часов до своего убийства.
«Он говорил именно: не чеченцы, а кадыровцы», — отметил Венедиктов.
Отвечая на вопрос одного из адвокатов, главред «Эха Москвы» пояснил, что о том, какие именно угрозы ему поступают, Немцов не говорил. «Он считал публичные выступления Кадырова угрозами», — сказал Венедиктов.
Главред «Эха Москвы» добавил, что многие, в том числе и родные, советовали ему не приходить в суд ради собственной безопасности. «Но я решил, что будет правильно прийти и рассказать присяжным обо всем этом», — сказал Венедиктов.
На просьбу РБК прокомментировать угрозы, которые по словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиткова, поступали Борису Немцову незадолго до его смерти, пресс-секретарь главы Чечни Кадырова Альви Каримов ответил, что «этой новости не видел» и сейчас не может ничего комментировать.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Фигурантами по делу проходят Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Беслан Шаванов. Шаванов подорвался на гранате при попытке задержания. Оставшиеся вину не признают.
Предполагаемым заказчиком и организатором убийства Немцова следствие считает Руслана Мухудинова, его дело выделено в отдельное производство. Мухудинов объявлен в международный розыск.