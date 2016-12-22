Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной 03:54 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Вчера, 23:44 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» 02:34 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва 01:17 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Вчера, 21:13 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 Банки задумались о внедрении в банкоматах идентификации клиентов по лицу 05:02 Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова Вчера, 20:03 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Вчера, 23:14 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Вчера, 21:21 Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам Вчера, 19:00 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Вчера, 17:34
Лента новостей 5:19 МСК
Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР Политика, 04:53 В столице Бразилии в столкновениях пострадали 49 человек Общество, 04:31 В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня Общество, 04:10 «Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной Политика, 03:54 Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте» Политика, 03:45 Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов Общество, 03:20 СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории Спорт, Вчера, 23:42 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Общество, Вчера, 22:31 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Технологии и медиа, Вчера, 22:06 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Бизнес, Вчера, 22:05 Финал Лиги Европы. «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, Вчера, 21:45 Путин приложился к мощам Николая Чудотворца Политика, Вчера, 21:32
«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
Материалы по теме РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Верховная рада проголосовала за запрет георгиевской ленты на Украине Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»
03:54
Мария Бондаренко
«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
Фото: Владимир Синдеев / ТАСС
Власти Украины готовятся ввести запрет на железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Решения пока нет, но такой запрет «активно лоббируют», пишет «Коммерсантъ»

Киев планирует ​с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Украиной. Об этом сообщает в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько ​источников, близкий к правительству Украины.

Один из собеседников издания отмечает, что предлогом для такого решения станет нежелание РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, отмечает издание.

Газета добавляет, что в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» информацию о подготовке запрета на пассажирское сообщение с Россией не подтвердили, но и не опровергли. Там отметили, что на данный момент решения на этот счет нет.

Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, отмечает газета. Однако источники газеты настаивают, что решение «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее уже появлялась информация о возможном прекращении пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией. В частности, на прошлой неделе об этом сообщало издание URA.RU со ссылкой на одного из пользователей «украинских форумов», который, в свою очередь, ссылался на источники в транспортном ведомстве. Однако тогда в пресс-службе «Укрзализныця» опровергли эти сообщения. «Эта информация не соответствует действительности», — сказал тогда РБК представитель пресс-службы компании. В РЖД тогда же заявили, что не получали от Украины официального уведомления об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. 

В этот раз, как пишет «Коммерсантъ», в РЖД также заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с Россией. 

Теги
Украина, РЖД, железные дороги
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
ОСАГО хотят сделать дешевле для ряда водителей
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ российский стадион
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку