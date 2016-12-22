«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной

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Власти Украины готовятся ввести запрет на железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Решения пока нет, но такой запрет «активно лоббируют», пишет «Коммерсантъ»

Киев планирует ​с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Украиной. Об этом сообщает в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько ​источников, близкий к правительству Украины.

Один из собеседников издания отмечает, что предлогом для такого решения станет нежелание РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, отмечает издание.

Газета добавляет, что в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» информацию о подготовке запрета на пассажирское сообщение с Россией не подтвердили, но и не опровергли. Там отметили, что на данный момент решения на этот счет нет.

Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, отмечает газета. Однако источники газеты настаивают, что решение «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Ранее уже появлялась информация о возможном прекращении пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией. В частности, на прошлой неделе об этом сообщало издание URA.RU со ссылкой на одного из пользователей «украинских форумов», который, в свою очередь, ссылался на источники в транспортном ведомстве. Однако тогда в пресс-службе «Укрзализныця» опровергли эти сообщения. «Эта информация не соответствует действительности», — сказал тогда РБК представитель пресс-службы компании. В РЖД тогда же заявили, что не получали от Украины официального уведомления об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.

В этот раз, как пишет «Коммерсантъ», в РЖД также заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с Россией.