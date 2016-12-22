Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» 02:34 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Вчера, 23:44 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва 01:17 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Вчера, 21:13 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций 00:07 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Вчера, 21:21 Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова Вчера, 20:03 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Вчера, 23:14 Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам Вчера, 19:00 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Вчера, 17:36 Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» Вчера, 18:19 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Вчера, 17:34
Лента новостей 3:49 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  03:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,55 EUR НАЛ. 63,40 63,35 СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии Политика, 02:56 NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа» Политика, 02:34 СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество, 02:21 Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины Политика, 02:01 Власти Бразилии привлекли войска для подавления протестов Политика, 01:26 Смертник из Манчестера попал на видео за три дня до взрыва Общество, 01:17 СМИ узнали о совете Джона Керри «учить русский» для студентов в США Политика, 01:00 В Москве загорелся торговый центр Общество, 00:30 При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских Политика, 00:17 ТГК-2 создала прецедент на рынке рублевых облигаций Финансы, 00:07 Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении Общество, Вчера, 23:55 Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки» Политика, Вчера, 23:44 «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории Спорт, Вчера, 23:42 Отца и брата смертника из Манчестера задержали в Ливии Общество, Вчера, 23:21 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Бизнес, Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Бизнес, Вчера, 23:08 Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн Экономика, Вчера, 23:04 В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка Общество, Вчера, 22:31 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Технологии и медиа, Вчера, 22:06 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Бизнес, Вчера, 22:05 Финал Лиги Европы. «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн Спорт, Вчера, 21:45 Путин приложился к мощам Николая Чудотворца Политика, Вчера, 21:32 Прямая линия с президентом пройдет после Дня России Политика, Вчера, 21:21 Порошенко пообещал выдать украинские паспорта жителям Донбасса и Крыма Общество, Вчера, 21:16 США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем Политика, Вчера, 21:13 СМИ узнали о свободном доступе украинского кабмина к российским соцсетям Политика, Вчера, 20:57 Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов Общество, Вчера, 20:47
NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа»
Материалы по теме СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией В Совбезе России заявили о запросе из США по вмешательству в выборы В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года
02:34
Мария Бондаренко
NYT опубликовала новую утечку о попытках России «повлиять на Трампа»

Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP
Разведка США собрала информацию о разговорах, которые велись прошлым летом между представителями российской разведки и чиновниками. Обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников, утверждает The New York Times

Американские спецслужбы прошлым летом собрали информацию, свидетельствующую о том, что во время президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спесцлужб совместно с российскими политическими деятелями обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех действующих и отставных американских чиновников, знакомых с разведдаными США.

В частности, в разговорах речь шла о Поле Манафорте, который в то время руководил кампанией Трампа, и Майкле Флинне, который на тот момент консультировал будущего президента. Оба политика имели косвенные связи с российскими официальными лицами. Те, по всей видимости, были уверены, что могут повлиять на них в вопросе формирования мнения Трампа о России, пишет издание.

По информации газеты, некоторые представители России «хвастались, насколько хорошо они знают Флинна». Другие обсуждали возможность более широкого общения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который в свое время тесно сотрудничал с Манафором.

Теперь вопрос о том, воздействовала ли Россия напрямую на советников Трампа, является ключевым в расследовании о предполагаемых связях команды президента США с Россией, которое ведет специальный прокурор, экс-глава ФБР Роберт Мюллер, подчеркивает издание.. 

Белый дом, ФБР и ЦРУ отказались прокомментировать информацию. Не ответили на запросы о комментариях и представители Манафорта и Флинна, отмечает газета. 

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщал, что российские чиновники возлагали большие надежды на возможность влияния через Флинна на политику Трампа. Но, как отмечали собеседники телеканала, Москва могла преувеличить как степень лояльности Флинна, так и его способности продвигать нужную точку зрения.

Флинн ушел в отставку в середине февраля 2017 года, пробыв на посту советника президента по национальной безопасности чуть больше трех недель. Поводом для отставки послужил скандал, разразившийся после того, как стало ясно, что Флинн предоставил неполную информацию о своих переговорах с послом России Сергеем Кисляком.

Манафорт ушел в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после обвинений в незаконном получении денег от партии Виктора Януковича. 

Теги
выборы президента, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Мутко рассмешил Медведева обещанием
В России названы лучшие футболист, тренер и судья года
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
ОСАГО хотят сделать дешевле для ряда водителей
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку