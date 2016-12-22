Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса

Дональда Трампа «атаковали» российскими флагами в здании конгресса США, куда он прибыл обсуждать с республиканцами снижение налогов. Протестующий обвинил американского президента в сговоре с «агентами российского правительства»

Дональд Трамп (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президента США Дональда Трампа забросали российским флагами в тот момент, когда он прибыл в здание конгресса США. Запись инцидента опубликовало на своей странице в Twitter издание Business Insider.

На видеозаписи видно, как из-за кадра кто-то кидает несколько российских флагов, которые летят в сторону Трампа. Американский лидер в ответ на это лишь поднял вверх большой палец и прошел мимо. Голос за кадром в этот момент несколько раз выкрикнул: «Трамп — предатель».

Видео: businessinsider / Twitter

«Почему вы говорите о снижении налогов, когда должны говорить о предательстве? Почему конгресс говорит о снижении налогов, в то время как следует говорить о предательстве?» — прокричал вслед Трампу голос за кадром. «Этот президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. Мы должны об этом говорить в конгрессе, а не о снижении налогов», — прокричал мужчина.

На кадрах также видно, как мужчину задерживает охрана Капитолия. Задержанный представился как Райан Клейтон из движения American Take Action.

​Издание отмечает, что Трамп прибыл в здание конгресса для участия в рабочем ужине, во время которого планируется обсуждение мер по снижению налогов.

Это не первый случай, когда Трампа «атакуют» российскими флагами. Подобный случай произошел в апреле этого года, когда американский лидер выступал на митинге в штате Пенсильвания. Тогда неизвестный подбросил вверх охапку флагов в цветах российского триколора. Этот момент также попал на видео.