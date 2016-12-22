Додон заявил о «легитимности ниже плинтуса» у министра обороны Молдавии

Президент Молдавии анонсировал кампанию по превращению страны в президентскую республику после утверждения спикером парламента нового министра обороны. Легитимность у нового министра «ниже плинтуса», считает он

Игорь Додон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Члены парламента и правительства Молдавии, добившиеся передачи президентских полномочий премьеру и назначившие Евгения Стурзу министром обороны, «будут сожалеть об этом и побоятся идти повторно» на такие действия, заявил телеканалу РБК президент Молдавии Игорь Додон.

«Они попытались через Конституционный суд меня обязать, чтобы я подписал (указ о назначении Стурзы. — РБК), я не поддался давлению, и они решили через Конституционный суд назначить министра, у которого легитимность ниже плинтуса», — сказал Додон. Члены правительства добились назначения министра «по указке западных кукловодов», полагает президент. Он пояснил, что лишение президентских полномочий — «единичный случай».

На вопрос о дальнейших действиях Додон заявил, что его команда начинает кампанию по переходу на президентскую форму правления. Додон также назвал произошедшее «прямой узурпацией власти» и выразил уверенность в том, что после парламентских выборов, которые должны пройти в 2018 году, «все, кто были замешаны, ответят по закону».

В соответствии с Конституцией Молдавия — парламентская республика. Президент обладает правом законодательной инициативы, может созвать и распустить парламент, вести переговоры с другими странами и заключать международные договоры. Также он является главнокомандующим вооруженными силами. Президент может приостановить действие актов правительства, если считает их противоречащими законодательству, но окончательное решение по этим документам остается за Конституционным судом.

Додон заявил, что не ожидает, что за ситуацией вокруг министра обороны последует попытка государственного переворота. По его мнению, противники президента побоятся идти на отстранение его от должности, так как это приведет к «серьезной дестабилизации» ситуации в стране.

«Я и дальше не буду идти у них на поводу и не буду поддаваться на прессинг. Буду отстаивать четко свои принципы и буду отвечать перед народом», — добавил Додон.

Председатель парламента Андриан Канду назначил ранее во вторник Стурзу на должность министра обороны. Соответствующими полномочиями спикера наделил Конституционный суд: до этого Додон дважды отклонил кандидатуру, предложенную Канду. В суде решили, что Додон нарушил положения Конституции; основной закон позволяет президенту отклонить предложенную кандидатуру только один раз.

«Сегодня мы смогли назначить министра обороны путем специальный процедуры, неординарного юридического решения, принятого из-за отказа президента Молдавии. Я надеюсь, что это положит конец конституционному кризису, и подобных ситуаций больше не будет», — заявил Канду, сообщает молдавский портал Publika.

Советник Додона Максим Лебединский назвал ситуацию вокруг президента и назначения министра обороны «цирковым представлением», передавал молдавский портал Point.md.