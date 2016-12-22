Генпрокурор Украины заявил о подготовке Саакашвили переворота «коло рады»

По словам Юрия Луценко, небольшая «группа авантюристов» начала подготовку к вооруженному перевороту. Генпрокурор заверил, что власть не позволит устроить его «на потеху Кремлю»

Юрий Луценко (Фото: Сергей Харченко / ТАСС)

Граждане Украины, жизнь которых сейчас «достаточно тяжела», имеют право и причины для мирного протеста против действий власти, однако это не означает, что группа собравшихся возле здания Верховной рады людей может вести подготовку к силовому перевороту, заявил, выступая на заседании Совета регионального развития, генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, переворот готовят не тысячи людей, приезжающих в Киев для участия в мирных акциях протеста, но приблизительно 150–200 «авантюристов» во главе с «гастролером» Михаилом Саакашвили.

Говоря об этих организаторах переворота, Луценко назвал их «сборищем коло рады», что вызвало аплодисменты собравшихся, среди которых были президент Украины Петр Порошенко и глава правительства страны Владимир Гройсман. «Колорадами» на Украине называют пророссийски настроенных людей, указывая на сходство расцветки насекомых с цветами георгиевской ленточки.

Генпрокурор пообещал доказать, что «авантюристы коло рады» получают финансирование из-за границ Украины, а свой переворот хотят устроить «на потеху Кремлю», использовав при этом автоматическое нарезное оружие.

«Ответственно заявляю, это у них не выйдет. Но пасаран, они не пройдут. Украинское государство будет руководствоваться Конституцией, законами и волею народа, а не будут горстки авантюристов, которые хотят устроить переворот на потеху Кремлю. Ни граждане Украины, ни тем более заезжие гастролеры не смогут навязать волю украинскому государству», — заявил Луценко.

Комментируя заявления генпрокурора, Саакашвили сравнил их с риторикой, «знакомой по Путину и его союзникам по постсоветскому пространству».

«Каждое слово Луценко — подлая ложь», — написал Саакашвили на своей странице в сети Facebook, пообещав ответить генпрокурору на специально созванной пресс-конференции.

Антикоррупционный митинг в Киеве, организованный Саакашвили, начался 17 октября. Участники акции потребовали от Верховной рады, у здания которой они собрались, отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство. 22 октября у здания Рады состоялось «народное вече», в рамках которого прошли столкновения митингующих с полицией.